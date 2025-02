Lite per il pagamento con il bancomat e cliente spinto giù dall’auto: taxista condannato

Cremona, 7 febbraio 2025 - Un pagamento con il bancomat non gradito, la lite e un trentenne “volato” fuori da un taxi finito e a terra in gravissime condizioni per le lesioni riportate.

La condanna

Oggi un tassista di Cremona, Giovanni Carrera, è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione per sequestro di persona e lesioni volontarie gravissime. Secondo il giudice, il 72enne, arrestato nel febbraio del2022, ha volontariamente trattenuto sul taxi e poi spinto giù Luca Lombardo, 30enne di Cremona rimasto ferito gravemente la notte di Natale del 2021. Il giudice ha condannato l'imputato al risarcimento di 7 mila euro.

La difesa

"Sono 30 anni che faccio questo lavoro e non ho mai avuto un solo problema - ha rilasciato dichiarazioni spontanee Carrera -Non ho mai avuto intenzione di sequestrarlo e tantomeno di fargli del male".

La ricostruzione

La notte dei fatti, dopo essere stati in un locale, Luca e due amiche erano saliti sul taxi van per raggiungere un hotel. La corsa costava 20 euro, ma i ragazzi ne avevano solo 10. Il bancomat non sarebbe stato gradito. Da lì, secondo le indagini svolte dalla polizia e ora accolte in sentenza, era nata una discussione con Carrera, ripartito con a bordo il solo 30enne poi finito fuori dal taxi gravemente ferito a terra. Spinto dal tassista in una esplosione di rabbia secondo l'accusa.

L’intercettazione e l’arresto

A portare all'arresto di Carrera, tre anni fa, era stata un'intercettazione. Il tassista, sotto inchiesta, era stato ascoltato dagli inquirenti dirsi "sollevato" dal fatto che la vittima, viste le sue condizioni e in particolare il trauma cranico con interessamento temporaneo delle facoltà cognitive, non sarebbe più stato in grado di fornire la sua versione. "Il pm - aveva detto Carrera al telefono - mi ha detto che il ragazzo è a casa, ma che non ci sta con la testa. Bene, così non può raccontare la sua versione. È una cosa positiva".