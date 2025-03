Ubriaco causa scontro. Poi spintona un agente

Giornata da dimenticare per un autista di 58 anni bergamasco che ha finito la propria giornata di lavoro senza patente, con una denuncia e 650 euro di multe da pagare. Ieri pomeriggio sulla 591, all’altezza del rondò per Ricengo, un furgone Ford viene tamponato da un camion. Sul posto viene chiamata dal camionista una pattuglia della Polstrada. Gli agenti constatano quel che è successo e chiedono ai due autisti di sottoporsi all’alcoltest. Il camionista ottempera, mentre il bergamasco si rifiuta. L’agente allora lo avverte che gli verrà ritirata la patente e il cinquantottenne dà di matto e spintona il poliziotto. Arriva una seconda pattuglia che fa calmare l’esagitato, poi gli agenti procedono. Dapprima tolgono la patente al bergamasco, quindi lo denunciano per resistenza a pubblico ufficiale e infine lo multano per varie trasgressioni al Codice della strada, per un totale di 650 euro. Ovviamente gli ritirano pure la patente, impedendogli di rimettersi alla guida, tanto che ha dovuto chiamare un collega per farsi venire a prendere.

P.G.R.