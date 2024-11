Si assicura on-line ma viene truffato: trovato l’impostore

Casalmaggiore (Cremona) – Preso con le mani nel sacco un 45enne, residente in provincia di Caserta. A fine ottobre scorso un residente a Casalmaggiore si è presentato in caserma denunciando di avere attivato un’assicurazione online. Dopo avere contattato l’agente assicurativo concordando il costo della assicurazione per la sua auto, aveva effettuato un bonifico di 300 euro e poi ricevuto il certificato di assicurazione rilasciato da una ben nota compagnia.

Pochi giorni dopo l’uomo è stato fermato dalla polizia locale e ha scoperto che la sua auto non risultava assicurata. Aveva provato a chiamare l’agente assicurativo ma senza risposta. Inoltre, la sua vettura era stata sequestrata e lui pesantemente multato. I carabinieri, tramite la compagnia assicurativa hanno scoperto che quella polizza, era inesistente e che il veicolo non poteva considerarsi assicurato. Tramite i numeri di telefono e il conto corrente sul quale era stata accreditata la somma si è risaliti al 45enne.