Ruba in un supermercato. Identificata e denunciata

Se vai a rubare, non prendere la tua auto. Questo accorgimento pensiamo sia ben presente alla persona denunciata dai carabinieri perché responsabile di un furto, con una complice, ai danni di un supermercato di Casalmaggiore. L’azione è avvenuta nel giugno scorso. Questa 28enne, straniera e senza fissa dimora, con una complice era entrata nel supermercato con due capaci borse. La cosa ha insospettito la sorveglianza che ha monitorato i movimenti delle due nei vari reparti e le ha notate prendere prodotti per la bellezza e l’igiene personale e metterle in borsa. Quindi le due si sono portate in cassa, dove hanno pagato ciascuna uno o due prodotti. Ma appena superate le casse un addetto alla sicurezza le ha fermate. La guardia è riuscita a prendere una borsa di una delle due e ha visto una donna fuggire in direzione di un’auto, salirci e andarsene, mentre la seconda era riuscita a sfuggire al controllo e ad allontanarsi con la refurtiva. Tutta la scena è stata filmata dalle telecamere del supermercato, riprese girate ai carabinieri che hanno visto la donna salire in auto riuscendo a decifrare la targa. Da lì i militari sono arrivati alla proprietaria e sono riusciti a stabilire che era lei la persona che aveva preso i cosmetici. Al momento la complice non è ancora stata identificata. Pier Giorgio Ruggeri