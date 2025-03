Roghi in un’abitazione e sul lavoro. Due bambine tra gli undici intossicati

Giornata di intenso lavoro per i vigili del fuoco di Cremona, intervenuti in città di prima mattina per spegnere il fuoco in una concessionaria d’auto e poi nel pomeriggio per liberare quattro persone, tra cui due bambine da un appartamento dal quale usciva del fumo. Paura e sgomento si sono vissute ieri pomeriggio in via Bonomelli, al numero 42, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in seguito alla segnalazione di un incendio scoppiato proprio in uno degli appartamenti della via che, per consentire gli interventi, è stata chiusa al traffico. I pompieri hanno raggiunto la casa, al primo piano di un piccolo condominio, con delle scale. All’interno dell’abitazione c’erano quattro persone, due nonni di 73 e 75 anni con le due nipotine di 6 e 7 anni, tutte coinvolte nell’incendio. I quattro sono rimasti intossicati dal fumo. Tutti sono stati portati in ospedale per accertamenti, Al momento del ricevimento in Pronto soccorso, il ricovero è stato effettuato in codice giallo, cioè in condizioni non preoccupanti. Insieme a loro nell’appartamento è stato trovato anche un gatto nero, che è stato portato in salvo e consegnato a un veterinario. In corso d’accertamento le cause che hanno originato il fumo.

L’incendio più grave si era però verificato ieri mattina poco prima delle dieci, quando le fiamme sono divampate con veemenza nella concessionaria di auto Bianchessi, sita a lato di via Castelleone. Alta la colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, sul posto con tre automezzi, è riuscito ad arginare l’incendio che ha coinvolto tre veicoli, parte del capannone e i sette dipendenti presenti. Sul posto anche auto medica e tre ambulanze. Due persone sono state portate in Pronto soccorso per accertamenti e sono state ricevute in codice giallo. La lotta contro le fiamme e il fumo è durata circa un’ora e poi i vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione dell’incendio. Quando tutto è stato spento, i pompieri sono passati a cercare le cause che hanno originato il rogo. Al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali, ma c’è l’ipotesi che ad appiccare le fiamme sia stata della benzina che probabilmente una vettura ha perso e che era sul pavimento. Pare che una macchina per la pulizia dei pavimenti abbia fatto partire una scintilla che ha dato fuoco alla benzina e da lì si sia innescato l’incendio.