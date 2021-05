Castelleone (Cremona), 3 maggio 2021 - Hanno cercato di portargli via il monopattino elettrico, e quando lui è scappato lo hanno preso a sassate. Due giovanissimi, uno di 17 anni e l'altro di 13, sono gli autori della tentata rapina del 7 aprile scorso alla stazione ferroviaria di Castelleone. La vittima è un 26enne di Pianengo che era in attesa del treno alla stazione. I due l'hanno avvicinato chiedendo di provare il suo monopattino. Al suo rifiuto, i due ragazzini hanno iniziato a strattonarlo per impossessarsi del monopattino ma senza riuscirci. Il 26enne si è dato alla fuga venendo comunque colpito da alcuni sassi lanciati dai due minori. Il giovane poi ha presentato denuncia ai carabinieri di Castelleone che hanno recuperato tutti i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, dando un volto ed un’identità ai due giovanissimi malviventi. Si tratta di due ragazzini di 17 e 13 anni nati a Crema; entrambi sono stati segnalati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Brescia. Per il 17enne è scattata la denuncia a piede libero, per il 13enne è stata formalizzata solamente una segnalazione in quanto non imputabile a causa dell'età.

