Raid notturno nella farmacia. Via il fondo cassa

CASALETTO VAPRIO (Cremona)

Quattordici. È il numero delle farmacie assaltate negli ultimi quattro mesi nel territorio. Dopo un gennaio senza colpi, stavolta è toccato alla farmacia di via Montello a Casaletto Vaprio finire nel mirino ed è la seconda volta che succedeo. Nella notte tra sabato e domenicai malviventi si sono fatti vivi intorno alle 2.30 quando, utilizzando un piede di porco, hanno aperto la porta d’ingresso e si sono subito diretti al registratore di cassa. Qui lo hanno aperto e si sono però trovarti davanti ai pochi spiccioli del fondo cassa che comunque non hanno disdegnato. Dopo aver preso il denaro, i ladri, due persone, se ne sono andati, mentre l’allarme suonava e sul posto stavano convergendo i carabinieri di Vailate, allertati anche dall’istituto di vigilanza che ha l’incarico di controllare la farmacia. All’arrivo delle forze dell’ordine i ladri si erano già dileguati "Siamo stati chiamati dai carabinieri che ci hanno avvertito del furto – dicono i dipendenti –. Stavolta in cassa c’era solo moneta, poche decine di euro. Le telecamere hanno immortalato i ladri". Quello di Casaletto Vaprio è il quattordicesimo furto in quattro mesi ai danni di farmacie del Cremasco: a Vaiano (due), Nosadello, Scannabue e Palazzo i ladri sono penetrati nella farmacia sfondando il cristallo con un tombino, mentre a Casaletto Ceredano, Dovera (due), Castelleone, Casaletto Vaprio, i banditi hanno forzato la saracinesca e la porta d’ingresso. Tutti i furti sono avvenuti tra le due e le cinque del mattino. A Crema, invece, sono entrati in scena banditi solitari armati di coltello: vittime la farmacia Conte Negri, il 4 dicembre, quando il bandito ha colpito alle 11 del mattino poi la farmacia Vergine di Rizzi in via Cremona e la farmacia comunale di via Cappellazzi il 30 dicembre.

P.G.R.