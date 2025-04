Botte alla compagna in dolce attesa. Bloccato e rinchiuso dietro le sbarre

Picchia la compagna che aspetta un figlio, fino a ferirla alla testa. Arrivano i carabinieri che lo arrestano, ma solo dopo una colluttazione. Venerdì scorso a Persico Dosimo i carabinieri sono stati fatti intervenire in un’abitazione dove era in corso un violento litigio. Al loro arrivo i militari hanno trovato una donna in stato di avanzata gravidanza che presentava una ferita alla testa e diversi segni di percosse e il suo compagno, un 38enne, furibondo che dava fuori di matto e inveiva contro chiunque. I militari hanno chiamato un’ambulanza per soccorrere la donna e cercato di calmare l’esagitato il quale però non si è fermato, anzi, ha cominciato a fronteggiare i militari con spintoni e pugni, fortunatamente senza riuscir a ferire qualcuno.

Alla fine l’uomo è stato immobilizzato dai militari e portato in caserma, mentre la donna veniva accompagnata al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove veniva medicata per le ferite riportate in testa e poi dimessa con una prognosi di 20 giorni. Inoltre, dagli esiti degli esami, fortunatamente il nascituro non aveva riportato danni per le percosse ricevute dalla madre. Intanto in caserma il 38enne veniva identificato, l’uomo era già noto alle forze dell’ordine e quindi arrestato e messo in guardina. La donna ha in seguito raccontato che il compagno la maltrattava da almeno quattro anni per futili motivi. Ieri mattina il 38enne è stato accompagnato in tribunale per essere sottoposto a processo. Il magistrato ha convalidato l’arresto, rinviato per il procedimento, ma ha disposto che l’uomo attenda in carcere il dibattimento. Quindi il 38enne è stato portato a Ca’ del Ferro.

P.G.R.