Pizzighettone, ruba orologi e monete d’oro all’anziano che accudisce: denunciata

Pizzighettone (Cremona) – Ha rubato orologi e monete in oro nella casa in cui lavorava come collaboratrice domestica per un anziano. Per questo è stata denunciata per furto aggravato.

E' accaduto a Pizzighettone, in provincia di Cremona, a una donna con precedenti di polizia a carico. Una mattina di fine dicembre scorso, un anziano del paese si è recato nella caserma dei carabinieri di Pizzighettone denunciando di aver subito un furto all'interno della sua abitazione; ai militari ha spiegato che nei giorni precedenti aveva aperto la cassaforte dove teneva orologi e monete in oro, trovandola vuota. L'uomo ha poi detto di vivere da solo e di non aver mai trovato porte e finestre forzate. Così i militari hanno avviato gli accertamenti, ascoltando tutte le persone che avevano avuto accesso all'abitazione.

Quando hanno contattato la governante, questa ha confessato di avere avuto molti problemi economici e, sapendo che in casa del suo datore di lavoro c'erano valori contenuti nella cassaforte, ne aveva approfittato. La donna aveva venduto le monete a un ‘compro oro’ della provincia di Cremona, mentre gli orologi erano ancora in suo possesso e, dunque, li ha restituiti alla vittima. Per lei è scattata una denuncia per furto aggravato, mentre sono ancora in corso ulteriori accertamenti presso il compro oro.