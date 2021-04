Romanengo Sono stati ritrovati i dieci alberi rubati alla Coim Spa di Offanengo, tre gelsi e sette carpinus piramidali. I Carabinieri della Stazione di Romanengo, al termine di un’attività di indagine, hanno ritrovato in una cascina dove vie un 30enne, allevatore e con precedenti penali. L'uomo è stato denunciato per ricettazione. Le piante che tra il 13 ed il 16 marzo erano stati rubati dalla ditta “COIM SPA” di Offanengo. La “refurtiva”, del valore stimato di circa tremila euro è stata posta sotto sequestro, ma lasciata nel campo in quanto gli alberi erano perfettamente piantumati ed in fase di fioritura.

