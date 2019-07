Crema, 28 luglio 2019 - Reato o non reato? Lo deciderà il giudice quando ascolterà il 30enne di Soncino che andrà davanti a lui per spiegare che le 95 piante trovate in casa sua e che sono di canapa non costituiscono reato perché del tipo light.

I carabinieri sono andati a casa del giovane poichè sospettavano che l'uomo avesse a che fare con il mercato della droga. Durante la perquisizione dell'abitazione i militari hanno trovato prima 20 grammi di marijuana, che è stata considerata per uso personale e ha generato solo una segnalazione alla procura come consumatore abituale. Poi, in una stanza, i carabinieri hanno trovato le 95 piante. Il 30enne ha subito spiegato che "si tratta di canapa light", quella che si vende nei negozi specializzati. Tuttavia, ammesso che sia così, l'attuale legislazione non consente la coltivazione di canapa di qualsiasi genere, anche a basso contenuto di Thc e quindi non psicotrope. Di qui la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il rinvio a giudizio del giovane che dovrà spiegare al giudice quel che è successo. Tutte le piante sono state sequestrate.