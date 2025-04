Perde la vita sul lavoro. Operaio schiacciato dal macchinario che pressa il cartone

CASALMAGGIORE (Cremona) Incidente mortale ieri mattina intorno alle 10 nella ditta Verdelook di Biacchi Ettore di Roncadello di Casalmaggiore. Domenico Braga, 58 anni di Gussola è rimasto schiacciato in una pressa che comprime i cartoni. L’uomo è stato trovato senza vita dai colleghi, che hanno chiamato subito i soccorsi, che però si sono rivelati inutili. Secondo le prime informazioni si era ipotizzato che a mandare l’operaio sotto la pressa fosse stato un malore. Invece, i carabinieri di Casalmaggiore, arrivati sul posto con i colleghi dell’ispettorato del lavoro, hanno stabilito l’esatta dinamica del terribile incidente. Domenico Braga ieri mattina era al lavoro nella ditta che si occupa di articoli per il giardino e il fai da te. A un certo punto, a metà mattinata, l’uomo è uscito nel cortile dove è posizionata una macchina che comprime i cartoni degli imballaggi, facendone grosse confezioni che poi vengono smaltite. Braga ha messo in moto il macchinario che però non si è avviato. L’operaio, ritenendo che il macchinario fosse spento, si è avventurato all’interno del macchinario per verificare che cosa ne impedisse l’avviamento. Purtroppo una volta entrato nella macchina, questa si è improvvisamente messa in moto, non concedendo a Braga la possibilità di sottrarsi alla pressa. Ion questo modo la persona è stata schiacciata ed è deceduta sul colpo. A trovare il corpo della vittima sono stati i colleghi che hanno cercato di aiutare Braga e hanno chiamato i soccorsi. Sono arrivate auto medica e ambulanza della Croce verde di Viadana. I soccorritori hanno provato a rianimare l’operaio, ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti anche i carabinieri di Casalmaggiore, personale del nucleo ispettorato del lavoro dei carabinieri, i vigili del fuoco e i tecnici della medicina del lavoro dell’Asl di Cremona. "È mancata una persona straordinaria. Era amico di tutti, una persona sempre disponibile. Era quello con più esperienza tra noi e rappresentava un punto di riferimento. Era uno dei più bravi tra noi, uno dei più volenterosi, un decano. Abbiamo perso un punto di riferimento" hanno commentato i colleghi.