Squalo assassino a Marsa Alam: chi è Peppino Fappani, l’odontotecnico cremasco sopravvissuto all’attacco

Genivolta (Cremona) – Si chiama Peppino Fappani, ha 69 anni ed è originario di Genivolta, il turista cremasco attaccato da uno squalo nelle acque di Marsa Alam, nota località egiziana sul Mar Rosso. Con Fappani, odontotecnico a Soncino, sempre in provincia di Cremona, c’era un 48enne romano, Gianluca Di Gioia, che è stato ucciso dal pescecane. Il 69enne invece è incredibilmente sopravvissuto, riportando ferite tutto sommato non gravi, visto che dovrebbe essere dimesso dall’ospedale in poco tempo. Da quanto si apprende, il bagnante cremonese ha cercato di aiutare Gianluca Di Gioia con cui stava facendo snorkeling, a circa 50 metri dal pontile, nei pressi dell'Hotel Sataya. Secondo alcune testimonianze, ancora da confermare, lo squalo avrebbe attaccato entrambi agli arti inferiori

Il romano non ce l’ha fatta, il suo corpo dilaniato è stato poi recuperato e portato a riva. Sotto choc ma ferito lievemente il cremonese giunto in soccorso della vittima: per fortuna, lo squalo si è allontanato, risparmiandolo. Ma non sarà facile superare psicologicamente il dramma vissuto nella acque cristalline di Marsa Alam, dove migliaia e migliaia di turisti giungono da tutto il mondo per scoprire la barriera corallina e altri tesori sottomarini.

Nella zona dell’attacco, l’autorità egiziana ha vietato la balneazione per alcuni giorni mentre sono in corso le attività diplomatiche per fornire assistenza alla famiglia della vittima e al ferito. Non è ancora chiaro sei i due stessero nuotando in una zona off-limits ai bagnanti, come riportano alcuni media locali.

A Genivolta, comune di un migliaio di abitanti, poco distante da Crema, la notizia è giunta nel pomeriggio di domenica, mettendo in apprensione l’intera comunità.