Cremona, 19 luglio 2019. - Fu palpeggiata al comizio di Matteo Salvini a Cremona ed ora verrà risarcita dall'aggressore. E' avvenuito lo scorso 3 giugno durante la visita a Cremona del ministro dell'Intero. In quell'occasione un 50enne sardo residente in provincia di Bergamo, fu arrestato per aver palpeggiato una 16enne in coda per farsi un selfie con il ministro dopo il comizio. Il processo per il 50enne proseguirà, mentre la 16enne non potrà costituirsi parte civile.

