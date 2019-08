Cremona, 11 agosto 2019 - Maltrattata dal marito, a più riprese, per oltre 30 anni: dal 1985 allo scorso aprile. Picchiata e vessata perché si era opposta ai continui tradimenti di lui, che lei non accettava. Oggi l'uomo, un pensionato di 65 anni, è stato denunciato per maltrattamento in famiglia dai carabinieri di Cremona.

I militari, che più volte negli ultimi mesi sono dovuti intervenire presso l'abitazione della coppia per sedare le liti e per monitorare la situazione, nel frattempo hanno potuto accertare la responsabilità dei gesti da parte dell'anziano, per le sevizie fisiche e psicologiche nei confronti della moglie.