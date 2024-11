L’investimento sulla Serenissima. Rompe il parabrezza con la testa. Ciclista gravissimo in Rianimazione

CRESPIATICA (Lodi)

Un sessantacinquenne versa in gravi condizioni all’ospedale di Cremona dopo un incidente che lo ha visto protagonista involontario ieri poco dopo le 14 sulla Statale 235 Serenissima, in località Tormo, territorio di Crespiatica. A quell’ora il ciclista stava pedalando in direzione di Crema quando è stato travolto da una Fiat 500 guidata da una cinquantatreenne di Crema.

Le condizioni del ciclista si sono rivelate subito gravi a causa del forte trauma cranico riportato nell’investimento. L’uomo ha battuto la testa contro il parabrezza dell’auto, infrangendolo, e poi è caduto a terra. Sono stati fatti arrivare i soccorsi con automedica e ambulanza della Croce Rossa di Lodi.

Il ferito è apparso incosciente ed è stato dapprima soccorso in ambulanza e poi affidato a un elisoccorso fatto decollare da Brescia. Visto il forte trauma cranico, il sessantacinquenne è stato trasportato all’ospedale di Cremona, dove è stato accolto in codice rosso. Poi è stato trasferito nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Sul luogo del sinistro è arrivata anche una pattuglia di carabinieri di Lodi per i rilievi. La Serenissima è rimasta chiusa per oltre un’ora per permettere soccorsi e indagini.

Il ciclista non aveva con sé alcun documento e la sua identificazione è stata problematica. Per quanto riguarda la dinamica, la ricostruzione spetta ai carabinieri. Sembra che auto e ciclista stessero andando nella stessa direzione e l’investimento sia avvenuto dopo una grande curva che immette al Tormo. La Fiat 500 probabilmente sarà messa sotto sequestro fino al termine dell’indagine.

Pier Giorgio Ruggeri