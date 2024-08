L’acqua cola dal soffitto. Un appartamento allagato

Piove dal soffitto. Intervento poco dopo la mezzanotte dei vigili del fuoco di Crema, chiamati da un figlio che vedeva allagato l’alloggio dei genitori. L’altra notte si era recato in via Rampazzini, a Ombriano, a controllare che nella casa dei genitori, assenti perché in vacanza, fosse tutto a posto. Ma salito al quinto piano e aperta la porta, ha avuto una sorpresa amara: c’era acqua sul pavimento e pioveva dal soffitto. Quindi ha chiamato i vigili del fuoco di Crema, raccontando quel che stava vedendo e facendo anche presente che l’appartamento del sesto piano, sopra quello dei genitori, era disabitato da tempo.

I pompieri sono arrivati mezz’ora dopo la mezzanotte, hanno visto che dalla porta d’ingresso dell’appartamento del sesto piano sarebbe stato difficile entrare se non procurando un danno irreparabile e hanno optato per chiedere l’ausilio dei colleghi di Lodi, che in caserma hanno un’autoscala.

Quando il mezzo è arrivato, un vigile del fuoco è salito fino alla finestra del sesto piano dell’appartamento in questione e l’ha forzata, riuscendo a entrare in casa per aprire la porta ai colleghi. I pompieri hanno trovato il pavimento allagato e hanno chiuso sia l’erogatore d’acqua sia quello della corrente elettrica, per evitare corto circuiti e scosse elettriche. Il guasto non è stato trovato, ma non è improbabile che sia originato da una tubatura che porta acqua e si è bucata. Ieri un idraulico e un elettricista hanno rimediato al guasto e ripristinato l’erogazione sia dell’acqua sia della corrente elettrica. L’intervento dei vigili del fuoco è durato un paio di ore.

P.G.R.