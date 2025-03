La lite tra stranieri finisce a coltellate. In ospedale un ventiquattrenne ferito

Lite con coltellate a Crema, vicino al ponte sul Serio di via Cadorna, con un ventiquattrenne straniero in ospedale. L’allarme è scattato ieri nel tardo pomeriggio. Erano le 18.30 quando un giovane si è accasciato sul marciapiede, tenendosi il costato. Una testimone dell’accaduto ha chiamato i soccorsi e in breve sul posto sono arrivare automedica e ambulanza della Croce Verde, seguite da tre pattuglie dei carabinieri. Il giovane è stato trasferito in ospedale, ferito ma non in gravi condizioni. I carabinieri hanno stabilito che aveva avuto un alterco con altri due stranieri. La lite sarebbe cominciata per telefono e dopo poco la vittima sarebbe stata raggiunta dagli altri due. La discussione si sarebbe accesa e a un tratto uno dei tre ha colpito con due coltellate il rivale per poi allontanarsi.