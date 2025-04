La creazione del giovane panettiere

CAMISANO (Cremona)

Pan di Crema. Per la Pasqua, ma anche per dopo, Giacomo Manfredi (nella foto), giovane panettiere di Camisano, ha sfornato un nuovo pane dedicato alla città di Crema. Un pane gustoso realizzato con farina tipo 2 e 0, lievito madre e due formaggi cremaschi, il Bella Lodi deciso e inconfondibile e il Salva Cremasco Dop, morbido e avvolgente. È un pane pensato per stare al centro della tavola pasquale: perfetto con il salame nobile cremasco, si sposa bene anche con pesci affumicati, come salmone e trota. Un antipasto che saprà dare un’emozione diversa: in cottura infatti i formaggi sprigionano tutto il loro profumo e si fondono nell’impasto, facendo assaporare una mollica umida, fragrante e piena di gusto. La crosta è croccante, leggermente brunita, ideale per le bruschette.

P.G.R.