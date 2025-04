Incidente sulla Serenissima. Auto passa con il rosso. Scontro con due feriti

Incidente ieri poco prima delle 12.30 sulla statale Serenissima, nei pressi del semaforo che regola il traffico sulla direttrice per Soncino e la traversa che porta a Izano. Secondo i rilievi dei carabinieri di Romanengo, la Fiat Punto, condotta da una persona di 54 anni di Offanengo, è uscita da via Risorgimento mentre dalla parte di Soncino è arrivata la Mercedes, condotta da un 85enne di Crema. Una delle due auto è passata con il rosso. I soccorsi sono arrivati con due ambulanze, auto medica ed elisoccorso. Quest’ultimo ha preso in carico l’anziano di 85 anni, portato all’ospedale di Rozzano, mentre l’uomo di 54 anni è stato portato all’ospedale di Cremona in ambulanza. Entrambi sono stati ricevuti in codice giallo. P.G.R.