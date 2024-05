Incidente mortale a Piadena, un uomo di 81 anni muore nel frontale con un camion

Piadena (Cremona), 6 maggio 2024 – Incidente mortale questa mattina in provincia di Cremona. Un uomo di 81 anni di Piadena è morto in un incidente stradale che si è verificato intorno alle 8.30 sulla strada Asolana tra Piadena e San Giovanni, in provincia di Cremona.

La vittima era a bordo di una Fiat punto e viaggiava verso San Giovanni in Croce quando per cause in corso di accertamento si è scontrato con un camion che viaggiava nella direzione opposta. L'impatto, frontale e violento, non ha lasciato scampo all'anziano cremonese. La strada, a lungo chiusa al traffico in entrambe le direzioni di marcia per consentire ai vigili del fuoco rimozione e recupero in sicurezza dei mezzi coinvolti nello schianto, è appena stata riaperta. Illeso il 55enne camionista di Boretto che guidava il mezzo pesante. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.