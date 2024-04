Razzia alla famosa Cantina di Soncino, rubato vino pregiato per 40mila euro: l’ipotesi del furto su commissione

Razziato il rinomato ristorante La Cantina. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì. Ingente il bottino: bottiglie di vino, da quello “soltanto“ buono allo champagne più pregiato; e poi cibo, olio, strumenti da cucina, divise, grembiuli e persino l’acqua tonica e i bicchieri.

Tutta insieme la merce rubata ammonta a 40mila euro. Per entrare nel locale di via Brescia, che comunque poi la sera successiva ha aperto regolarmente ai propri clienti, la banda organizzata – certamente formata da ladri esperti e pure numerosi – ha forzato una porta e poi, per portare fuori la merce, ha usato anche una scala che è stata trovata il mattino dopo sul posto. Per fuggire i ladri hanno rubato il furgone di un vicino, dove hanno caricato tutta la merce sottratta.

Sulla razzia indagano i carabinieri della Stazione di Soncino, che stanno controllando i filmati delle telecamere del borgo nonché i varchi elettronici per cercare immagini del furgone rubato e tentare d’individuare l’auto oppure le auto utilizzate dai banditi per portare a termine il colpo. Non è improbabile che la banda abbia studiato a tavolino il piano e quando entrare in azione per trovare una cantina tanto ben fornita da rendere il furto ancora più redditizio. Come è anche ipotizzabile che ormai le bottiglie rubate, la maggior parte di grandissimo pregio, abbiano già trovato un compratore.