Fermato ubriaco al volante. Ritirata la patente a un cinquantottenne

Troppo alcol per mettersi alla guida e un uomo di 58 anni perde la patente. Nella notte tra venerdì e sabato nei pressi di un incrocio c’era una pattuglia di carabinieri che ha notato un’auto transitare. L’ha seguita e fermata e chiesto al conducente di mostrare i documenti e contemporaneamente ha avvertito un forte odore di alcol. Ha quindi sottoposto il guidatore al test dell’etilometro che ha dato esito positivo: circa un grammo per litro di sangue: il doppio del consentito. E a quel punto i militari gli hanno sequestrato la patente, mentre l’auto, che non era di proprietà della persona al volante, è stata affidata a persona in grado di guidare.

P.G.R.