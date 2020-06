Cremona, 16 giugno 2020 - Un messaggio di rinascita e di speranza illuminerà le notti del prossimo weekend. Non a caso si chiama Notte di luce l’iniziativa di cultura e intrattenimento musicale che nelle giornate dal 18 al 20 giugno in piazza del Duomo vedrà alternarsi momenti di musica e di parole. Con la regia di Angelo Bozzolini e la conduzione di Monica Giandotti, si alterneranno interventi di personaggi di spicco del mondo cremonese, come l'infettivologo Angelo Pan, e brani musicali di grandi solisti.

Tra i protagonisti: l’orchestra Filarmonica Italiana, Roberto Prosseda, Alessandro Carbonare, Clarissa Bevilacqua, Carlo Guaitoli. Sarà proiettato un video per dire “grazie” alla sanità cremonese così duramente provata negli ultimi mesi. Notte di luce è sostenuta da Lgh-A2A con la partecipazione di alcuni partner locali: tra gli altri Comune, Camera di Commercio, Aem Cremona, Cremonafiere, Museo del Violino, e anche alcune aziende private come Bosch e Credito Padano, Ferraroni, Confcommercio