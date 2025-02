Cremonese ai raggi X. Ecco il tallone d’Achille

Dopo la beffarda sconfitta (l’ottava in campionato) casalinga contro il Cesena la Cremonese prova a ragionare sugli errori commessi. Tanti i dati da analizzare, a partire da quello più lampante: nelle ultime ultime cinque partite sono arrivati solo cinque punti frutto di una sola vittoria, due pari e due ko. Un ruolino di marcia misero, che complica la lotta playoff per gli uomini di Stroppa. Con il successo del Catanzaro sullo Spezia i grigiorossi scivolano al quinto posto. In più il Palermo, nono in classifica, si è avvicinato a meno sei punti. "Abbiamo fatto una partita eccezionale sotto tutti i punti di vista, Non posso assolutamente dire alla squadra che ha avuto l’atteggiamento sbagliato o che la qualità del gioco sia stata inferiore ad altre volte", ha detto Stroppa nel post gara. Tuttavia la Cremonese subisce troppi gol decisivi nel recupero.

Tra Brescia, Bari e Cesena i lombardi hanno perso 5 punti a causa di reti prese dopo il novantesimo. Altro fattore negativo: la dipendenza quasi totale da Vazquez. Il Mudo sabato, squalificato per somma di ammonizioni, ha saltato la seconda partita stagionale dopo quella con il Cosenza alla prima giornata e anche lì era arrivato un ko. Senza l’argentino la manovra offensiva è apparsa molto più prevedibile. E ora, forse già domani, per Vazquez potrebbe arrivare la stangata del giudice sportivo legata al presunto insulto razzista nei confronti di Dorval. Uno scenario che la Cremonese vuole evitare ad ogni costo, vista l’evidente sterilità offensiva. Bonazzoli appare sempre più in crisi, Nasti non incide sotto porta, mentre De Luca e Johnsen - pur essendo più prolifici- faticano a scalare le gerarchie di Stroppa.

Alessandro Stella