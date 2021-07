Cremona - Fermato per un controllo viene arrestato. Mercoledì una pattuglia della Squadra volante di Cremona, ha arrestato un cittadino romeno destinatario di un provvedimento di “ordine di carcerazione”.

La pattuglia della Polizia transitando in via San Rocco, durante un controllo ad un’autovettura di grossa cilindrata, di colore grigio con vetri oscurati, ha proceduto alla contestuale identificazione delle tre persone a bordo, tutte di nazionalità rumena; nel corso dell’attività di identificazione è emerso, dai riscontri delle BB.DD. in uso alle forze di polizia, che una di esse era destinataria di un provvedimento per l’esecuzione della pena di tre anni, per il reato di furto. La persona è stata arrestata e successivamente tradotta presso la locale casa circondariale.