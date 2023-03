Crema, picchia e maltratta per anni l’anziana madre: figlio allontanato da casa

La donna ha chiesto l'intervento dei carabinieri dopo anni di vessazioni

Dopo anni di botte, maltrattamenti, umiliazioni e minacce di morte una madre ha denunciato suo figlio, chiedendo l’intervento dei carabinieri. È successo in provincia di Cremona e la vittima è un’anziana donna. Il figlio, presunto responsabile degli abusi, ha 52 anni e diversi precedenti. Nei suoi confronti il tribunale di Cremona ha emesso la misura cautelare di allontanamento dalla casa familiare.

La donna ha decido di sporgere denuncia dopo l'ennesima serata di terrore. Dopo essere stata picchiata, ha chiamato i carabinieri di Crema, che l’hanno trovata con il volto tumefatto e in preda al panico. Mentre gli operatori sanitari la medicavano, l’anziana, riguardo al figlio, ha detto: “adesso non ho più intenzione di sopportare i suoi atteggiamenti aggressivi: ho paura al solo pensiero di restare sola con lui”.

Secondo la ricostruzione di quella sera, il figlio è rincasato ubriaco e prima ha aggredito lei, poi ha sfasciato mobili e oggetti di casa, rompendo anche porte, quadri e piatti. Visti i danni, i carabinieri hanno approfondito le indagini scoprendo le continue vessazioni, le offeSe, gli schiaffi, l’esasperazione, il terrore quotidiano e i maltrattamenti già denunciati nel 2017.

Per questi motivi, tenuto conto "della gravità dei maltrattamenti posti in essere, delle lesioni provocate, evidenti seppur non supportate da referti medici, e dello stato di ansia, disagio e preoccupazione causati", l’autorità giudiziaria ha emesso la misura cautelare, imponendo al 52enne di lasciare immediatamente l'abitazione di famiglia.