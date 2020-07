Cremona, 20 luglio 2020 - Lena Yokoyama ha incantato il mondo con il suo violino, suonando dai tetti dell'Ospedale Maggiore di Cremona in piena pandemia. Il video realizzato è stato venduto ad una televisione giapponese e i proventi saranno utilizzati per l'acquisto di materiale per l'Ospedale. Questo pomeriggio Lena Yokoyama e Filippo Mondini di Pro Cremona hanno consegnato le prime visiere protettive prodotte da Kyocera e destinate ai sanitari. Ad accogliere il dono Giuseppe Rossi (Direttore Generale) e Gianluca Bracchi (Direttore Amministrativo). Una donazione dal forte valore simbolico che, attraverso l’indimenticabile l’esibizione di Yokoyama sul tetto dell’Ospedale, pone al centro dell’attenzione la solidarietà come bene comune per l’umanità.

Questa donazione fa parte delle iniziative lanciate durante la pandemia degli scorsi mesi, attraverso le quali “Pro Cremona” e l’associazione benefica “Uniti per la provincia di Cremona”hanno istituito una raccolta fondi volta a dare un contributo economico al dipartimento sanitario provinciale, duramente colpito dal Coronavirus. Come detto i fondi sono stati raccolti grazie alla vendita dei diritti del video dell’esibizione di Lena Yokoyama sul tetto dell’Ospedale Maggiore ed attraverso la vendita dei quadri Tonki raffiguranti le foto più significative del periodo della pandemia. La donazione di mascherine odierna è la prima donazione ufficiale, ne seguiranno altre da concordare con l’ASST sulla base dei bisogni Ospedalieri.