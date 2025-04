Con spranghe e bastoni distrussero alcune auto. Erano ultrà della Pergo

Due settimane fa aveva fatto scalpore l’incidente accaduto a un cremasco che stava percorrendo in auto via Milano. Era domenica e l’uomo stava rientrando a casa quando una decina di persone vestite di nero e incappucciate lo avevano circondato e avevano colpito il parabrezza della sua auto con spranghe e bastoni, danneggiandolo. La vittima aveva chiamato il 112 e ai carabinieri aveva spiegato quel che era successo, affermando di non avere la minima idea di chi fossero gli assalitori. Le indagini erano partite da lì e gli inquirenti avevano notato anche altre auto danneggiate nel parcheggio di un distributore lungo la via. Sono state controllate le telecamere della zona e, dopo quindici giorni, il mistero è stato risolto. La vittima era stata assalita per errore. Gli autori del raid erano una decina di ultrà della Pergo che avevano individuato l’auto in uscita da Crema come quella di un capo ultrà della squadra di Gorgonzola, la Giana Erminio, che aveva appena terminato di giocare e vincere contro la Pergolettese al Voltini. Gli ultrà cremaschi e lodigiani avevano creduto che su quell’auto ci fosse il capo ultrà avversario e avevano colpito. Adesso al termine delle indagini ai dieci sarà data un’identità, saranno denunciati e puniti.

P.G.R.