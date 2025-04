Colpito in testa dall’albero che stava piantando. Portato in ospedale

Infortunio sul lavoro per un operaio mantovano di 54 anni che ieri mattina era intento a piantumare un albero all’interno del vivaio presso il quale lavora. L’uomo stava sistemando una pianta all’interno di un grosso vaso quando l’albero è caduto finendo per colpire il 54enne alla testa. Quanto accaduto è stato notato dai colleghi che hanno soccorso l’operaio e avvertito il 112. Al vivaio sono arrivate auto medica e ambulanza. I soccorritori hanno stabilizzato il 54enne e poi l’hanno trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Cremona, dove è stato accolto in codice giallo. Al vivaio sono arrivati anche i tecnici del lavoro dell’Ats Valpadana per gli accertamenti del caso e i rilievi di quanto accaduto sono stati eseguiti dai carabinieri di Casalmaggiore.

P.G.R.