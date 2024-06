A Chieve arriva la Gotha cosmetics: "Primi lavori nel 2025"

Chieve (Cremona) – È la Gotha cosmetics di Lallio che ha acquistato 30mila metri quadri nella zona artigianale di Chieve, per portare lì un suo stabilimento. L’azienda bergamasca avrebbe intenzione di riunire a Chieve le produzioni di Lallio, Osio Sotto e Ripalta Cremasca (dove l’azienda si chiama Mia cosmetics) in un unico polo produttivo e per questo avrebbe scelto il nuovo sito. La notizia dell’arrivo della nuova azienda era stata messa nero su bianco nell’ultimo consiglio comunale convocato solo una settimana prima del voto, sollevando le critiche dell’opposizione. Peraltro i permessi li aveva richiesti il proprietario dei terreni venduti, senza citare nella domanda l’azienda che li aveva acquistati.

L’arrivo di un nuovo polo industriale era stato salutato con entusiasmo dalla politica perché foriero di nuovi posti di lavoro. Subito si era scatenata la caccia al nome dell’azienda e il mistero era durato poco. Questa settimana, senza alcuna conferma ufficiale, si è arrivati alla Gotha cosmetics. "A breve partirà l’iter burocratico per permettere poi la costruzione del nuovo complesso industriale – informa una persona addentro alla politica locale –. Secondo le mie informazioni tutto dovrebbe essere pronto entro la fine dell’anno e potremmo vedere i primi lavori a inizio 2025".

In merito ai tempi di realizzazione, dipende dall’impresa che si occuperà della costruzione del nuovo polo, ma c’è da scommettere che tutto sarà pronto nella seconda parte del 2025. In merito all’occupazione appare evidente che parte del personale che sarà impiegato nel nuovo stabilimento arriverà dalle tre aziende già produttive, ma ci sarà spazio per nuove assunzioni. Ed è proprio quello che spera il comune di Chieve, per poter offrire occupazione anche a chi è del paese. Gotha Cosmetics è una società italiana specializzata nella produzione di cosmetici, con sede a Lallio, controllata da Capvis, che nel luglio 2022 ha annunciato l’acquisizione di Mia Cosmetic Factory, società con sede a Ripalta Cremasca, sinora di proprietà di Fabio Moroni, il quale ha continuato a gestire lo stabilimento di Ripalta come amministratore delegato.