Basket Team al traguardo dei cinquant’anni. Club ricevuto in Regione

Il Basket Team 1995 Pizzighettone ha festeggiato trant’anni di sport, passione e impegno sociale. Sabato sera un momento speciale, in cui il club, ha ricevuto l’abbraccio di tutta la comunità sportiva e martedì pomeriggio un importante incontro istituzionale in Regione. Una delegazione della società – guidata dal presidente Serafino Parmigiani e dal vicepresidente Giannenrico Spoldi – è stata ricevuta infatti in Regione Lombardia dal sottosegretario regionale con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, alla presenza del sindaco Luca Moggi e dei consiglieri regionali Riccardo Vitari, Marcello Ventura e Matteo Piloni. Il sottosegretario si è congratulato per la storia del club, lodandone i risultati sportivi e soprattutto l’impegno sociale, in particolare per i progetti di basket integrato. La rappresentante della Regione ha ricevuto in dono la canotta ufficiale della squadra, personalizzata con il logo della Lombardia.