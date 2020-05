Bagnolo Cremasco (Cremona), 14 maggio 2020 - Anche a Bagnolo Cremasco ci sarà la possibilità di eseguire il test rapido per la ricerca di anticorpi anti coronavirus. Lo annuncia l’amministrazione comunale che al riguardo ha preso accordi con la cooperativa sociale L’Abbraccio. Questo test orientativo, su base volontaria è in grado di rilevare la presenza di immunoglobuline IgG o IgM. Verrà effettuato a partire da lunedì 25 maggio presso l’Opera Pia (centro anziani) sita in via Antonietti e Crespi. Il costo è di 30 euro e sarà possibile pagare sia in contanti sia col bancomat.

Per fissare l’appuntamento, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12,30 e dalle 14, alle 16 al 370 3475361. "Ne abbiamo parlato sabato scorso in giunta – precisa il sindaco Paolo Aiolfi - e l’assessore Davide Redemagni ha preso contatti con la cooperativa alla quale metteremo a disposizione per i test due stanze attigue".

«In previsione della riapertura della Lombardia – spiega Redemagni, - svolgere il test rapido su un ampio campione di popolazione permetterà di farsi un’idea piuttosto precisa di quanto il coronavirus abbia circolato a Bagnolo 50 casi su 4950 abitanti) e quanto ancora bisognerà prestare attenzione a tutte le misure di prevenzione. Ci tengo a precisare che non è il test sierologico quantificativo ma un test rapido che indica se sono presenti o meno le immunoglobuline. Se il test risulta positivo, la persona si sottoporrà al tampone di verifica per controllare se abbia un’infezione in corso". La cooperativa fa sapere che il test è preciso al 92% per la negatività e al 98% per la positività".