Turisti attaccati da uno squalo. Peppino Fappani si è tuffato per spaventare l’animale e cercare di salvare l’amico

Soncino (Cremona) – Ha tentato di salvare la vita a un suo compagno di vacanze ed è rimasto ferito dall’attacco di uno squalo, riportando sul suo corpo i segni dei morsi del pesce. È stato medicato nell’ospedale egiziano di Porto Ghalib Peppino Fappani, 69 anni nativo di Genivolta ma residente a Soncino dove esercita come odontotecnico. “Peppino si è lanciato in acqua per spaventare lo squalo ed è stato morso alle braccia e alle gambe”, ha raccontato la moglie a parenti e amici che sono riusciti a mettersi in contatto.

Il cremasco si trovava in vacanza a Marsa Alam in Egitto

"Eravamo lì per fare snorkeling, in una zona balneabile. Eravamo sul pontile. Gianluca Di Gioia era già in acqua. Si è avvicinato lo squalo, lo ha attaccato. Peppino si è lanciato per spaventare lo squalo ed è stato morso alle braccia e alle gambe”. Il cremasco era in vacanza a Marsa Alam, in Egitto, quando, ieri mattina, ha visto una persona, il romano Gianluca Di Gioia, 48 anni, che stava facendo snorkeling a poche decine di metri dalla riva, venire attaccato da uno squalo. Fappani non ci ha pensato due volte. Purtroppo il suo atto di altruismo non è servito a salvare la vita al romano. Sia Di Gioia, sia Fappani sono stati soccorsi e portati nell’ospedale di Porto Ghalib. Per Di Gioia non c’è stato nulla da fare, mentre Fappani se la caverà in qualche settimana, ma il ricordo di questa disavventura resterà per sempre.

L'ospedale

A Soncino Peppino Fappani è molto conosciuto per la professione di odontotecnico che esercita. “Tutti conoscono Peppino – afferma il sindaco Gabriele Gallina –. Ha lo studio odontotecnico a casa sua, nella villa di via Verdi. È sposato e ha una figlia che da tempo non abita più qui nel borgo. Al di là della sua professione Fappani ha una vita piuttosto ritirata”. Ora in paese si attende il suo ritorno. “Sì, conoscevo Peppino da bambino – dice il sindaco di Genivolta Alessandro Noci. – Abitava in una cascina al confine con Soncino. È andato via preso da qui perché la sua famiglia si è trasferita a Soncino. Da tempo non lo vediamo da queste parti”. Non è la prima volta che gli squali attaccano turisti in quell’area. Alcune spiagge affacciate sul Mar Rosso furono chiuse nel luglio del 2022, dopo che una turista austriaca di 68 anni era stata uccisa da uno squalo. Nel giugno del 2023, un turista russo fu divorato da uno squalo a Hurghada.