Cremona, bimbo di 18 mesi in coma: le due versioni. “Presto, si è rotto la testa”

Annicco (Cremona), 12 agosto – “Presto, correte: il bambino si è rotto la testa". Una telefonata drammatica arriva al 112, venerdì sera intorno alle 22.20. Il bambino è un piccolo di 18 mesi che, mentre veniva allattato dalla mamma, stando al racconto fatto dai presenti, avrebbe avuto uno scatto improvviso, andando a sbattere violentemente la testa contro il muro e perdendo conoscenza.

La telefonata

La chiamata ha fatto arrivare in poco tempo i soccorsi nella casa di Annicco, paese di duemila abitanti del Cremonese, dove vive la famiglia originaria della Romania. Con i sanitari sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Robecco d’Oglio. Sul posto auto medica e un’ambulanza. Il piccolo è apparso subito in condizioni preoccupanti, tanto che il medico ha chiesto l’ausilio di un elisoccorso attrezzato e autorizzato per la guida notturna.

Il ricovero

L’eliambulanza è partita da Como ed è arrivata ad Annicco in pochi minuti e ha prelevato il piccolo, dopo che i soccorritori avevano fatto di tutto per stabilizzarlo, per poi trasportarlo all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è arrivato dopo le 23.30 e dove è stato ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata.

Condizioni stabili

Nessuna variazione sarebbe intervenuta nella giornata di sabato e le condizioni del piccolo sarebbero ancora sotto attenta osservazione. Dall’ospedale bergamasco il riserbo è massimo.

Le indagini

Intanto i carabinieri hanno iniziato le indagini su un episodio tutto da approfondire. In casa al momento del fatto c’erano tre persone che sono state subito ascoltate per capire che cosa fosse successo.

Le due versioni

Secondo la prima versione fornita la mamma stava allattando il figlio seduta sulle scale di casa. Un movimento inatteso del bambino, poi la donna che perde la presa: il piccolo che scivola dal grembo e sbatte pesantemente testa e schiena su un gradino, rimanendo privo di conoscenza. Un racconto modificato in un secondo momento. Si sarebbe alla fine arrivati a chiarire che il bambino, mentre era allattato dalla mamma, avrebbe sì avuto uno scatto improvviso, finendo però non sulle scale, ma contro un muro contro cui avrebbe sbattuto pesantemente la testa. Muro al quale la donna sarebbe stata appoggiata. I militari hanno ascoltato i testimoni e poi hanno stilato un rapporto. Al momento non ci sarebbero indagati.