Addio al commercialista De Luca. Caduto e poi travolto da un suv. Non ce l’ha fatta il ciclista

CASTELLEONE (Cremona)Non ce l’ha fatta Marco De Luca, 54 anni, commercialista di Castelleone, coinvolto martedì, poco dopo le 18, in un grave incidente stradale. Il ciclista era stato investito da un Mitsubichi Pajero mentre con un amico stava percorrendo via Ca’ del Guardiano, stretta strada tra Salvirola e Romanengo. L’uomo era finito sotto le ruote del suv, condotto da un 35enne di Vailate, probabilmente a seguito di una caduta dalla bici provocata da un tratto di strada sconnesso. Per liberarlo erano intervenuti i vigili del fuoco di Crema che lo avevano consegnato ai soccorritori. Intubato e trasportato in eliambulanza nell’ospedale di Niguarda, De Luca era stato ricevuto in condizioni gravissime e nella notte è spirato. I rilievi del sinistro sono stati a cura della Polstrada di Crema. Per il conducente è in arrivo una denuncia per omicidio stradale, come atto dovuto. Profondo il cordoglio a Castelleone, dove il professionista era conosciuto. Attivo nella politica locale, De Luca era una colonna di “Centrodestra per Castelleone“, il gruppo di minoranza consiliare. Il capogruppo Vincenzo Milanesi lo ha ricordato così: "Di fronte a certe tragedie è difficile trovare le parole giuste. Assessore comunale al Bilancio e ai Lavori pubblici) dal 2009 al 2014, con l’amministrazione dell’allora sindaco Camillo Comandulli, consigliere comunale per due mandati, oltre a essere una delle colonne portanti del nostro gruppo, Marco in primo luogo era per noi un amico. La sua scomparsa lascia in noi un grande vuoto. In questo giorno di lutto ci abbracciamo ai suoi familiari e porgiamo, come comunità umana, le nostre più sentite condoglianze". Marco De Luca lascia una figlia e la compagna.

Pier Giorgio Ruggeri