Crema, torna il festival ‘I Mondi di Carta’: il tema del gioco tra incontri, laboratori e degustazioni

Crema, 3 ottobre 2024 – Il conto alla rovescia è partito: dal 5 ottobre prenderà il via la 12° edizione del festival I Mondi di Carta, che durerà fino al 13 ottobre.

Al centro la tematica “A che gioco giochiamo?”: il gioco, inteso come attività ricreativa e salutare, ma anche come fonte di apprendimento e non ultimo come elemento provocatore di una riflessione sulla contemporaneità. E ci sarà un parterre di ospiti di spicco del panorama culturale, enogastronomico e giornalistico italiano con cui esplorarlo. Il centro nevralgico della manifestazione sarà anche stavolta il Centro Culturale Sant’Agostino - Museo Civico di Crema e del Cremasco (Piazzetta W. T. Gregorj 5, Crema).

“Quest'anno I Mondi di Carta ci invitano a riflettere sul tema "A che gioco giochiamo?", offrendo alla città di Crema una settimana di stimoli per confrontarsi su una questione tanto attuale quanto affascinante. Questa dodicesima edizione non è solo un'occasione per esplorare l'arte, la cultura e l'intrattenimento, ma un invito a interrogarsi sulle dinamiche che regolano le nostre vite, i nostri rapporti e le nostre scelte”, ha detto il sindaco di Crema, Fabio Bergamaschi. E ha sottolineato: “Un festival che, come sempre, sa unire pensiero e creatività, portandoci a guardare il mondo con occhi diversi e a riconoscere i giochi, metaforici e reali, che plasmano la nostra quotidianità. È un piacere per Crema essere la sede di questo festival, diventato ormai un punto di riferimento per la riflessione collettiva e la crescita culturale della nostra comunità”.

“Quante volte abbiamo chiesto, con intonazioni diverse, “a che gioco giochiamo?”, rivolgendoci di volta in volta ai nostri compagni d’infanzia o a persone con cui intendevamo discutere, facendo emergere le componenti di allegria del gioco o gli aspetti più problematici che possono avere i comportamenti di chi incontriamo nella nostra vita - ha aggiunto Enrico Tupone, Presidente dei Mondi di Carta, ideatore della manifestazione e figura di riferimento per il gruppo dei Soci -. Ed è proprio ispirandosi a questo assunto che I Mondi di Carta desiderano far emergere, con gli ospiti che ci terranno compagnia quest’anno, come hanno affrontato la loro vita, a che modo di giocare si sono ispirati o che hanno subito, mettendo in luce tutti gli aspetti, siano essi positivi o negativi, che il gioco della vita ha costituito per loro, ricordando, come diceva Schopenhauer che “il destino mescola le carte e noi giochiamo”.

Come da tradizione, il Festival inizierà con lo svelamento della scultura “misteriosa” in Piazza Duomo, sabato 5 ottobre alle 17.30, alla presenza delle autorità e della Banda Giuseppe Verdi di Ombriano.

La kermesse di incontri gratuiti vedrà avvicendarsi sul palco, tra gli altri, la super Chef congolese Victoire Gouloubi (sabato 12 ottobre, alle 15, intervistata da Roberta Schira), la neuroscienziata Michela Matteoli (sabato 12 ottobre, alle 16.15, intervistata da Walter Bruno), la Direttrice del Museo Poldi Pezzoli, Alessandra Quarto (sabato 12 ottobre, alle 17.30, intervistata da Walter Bruno), Marisa Laurito (sabato 12 ottobre, alle 18.30, intervistata da Antonio Bozzo), il “turista per caso” Patrizio Roversi (sabato 12 ottobre, ore 21, intervistato da Antonio Bozzo), la scrittrice di best seller Romina Casagrande (domenica 13 ottobre, alle 15, intervistata da Roberta Schira), la vicedirettrice vicaria del Corriere della Sera Barbara Stefanelli (domenica 13 ottobre, allee 16.15, intervistata da Walter Bruno), lo scalatore da record Marco Confortola (domenica 13 ottobre, alle 17.30, intervistato da Rachele Donati De Conti) e il Direttore del settimanale Gente, Umberto Brindani (domenica 13 ottobre, alle 18.30, intervistato da Walter Bruno).

Mercoledì 9 ottobre, alle 20, in Sala Pietro da Cemmo, si terrà la cena benefica de I Mondi di Carta, il cui ricavato sarà devoluto a Fondazione Libellula, impresa sociale impegnata a promuovere la cultura dell’equità e del rispetto per prevenire e contrastare ogni forma di violenza e discriminazione di genere. Il tema del gioco, durante la cena, sarà esplorato a livello culinario da Chef Alessandro Carniti, in una serata a cura di Annalisa Andreini, Monica Caio e Claudia Lameri.

La cultura enogastronomica cremasca è da sempre protagonista del Festival, che quest’anno si apre anche ai sapori di tradizioni lontane con una serie di attività curate dalla socia dei Mondi Annalisa Andreini. Si inizierà venerdì 4 ottobre dalle 18 (Chiostri Museo Civico) con “Aperitivo sulle mura”: cocktail, DJ set e sapori del territorio per raccogliere fondi a favore del progetto di diffusione dei defibrillatori in città. L’evento, a cura del Rotaract Terre Cremasche, è a ingresso libero (costo a consumazione).

Venerdì 11 ottobre, alle 18.30 in Sala Agello, la pastry Chef Sara Losa guiderà un laboratorio di pasticceria dedicato alla preparazione di un dolce sulle note del gioco, con un drink in abbinamento. La degustazione sarà a cura di Annalisa Andreini e tutti gli appuntamenti saranno supportati dagli studenti dell’Istituto Cr.Forma – Centro Formazione Professionale.

La dodicesima edizione de I Mondi di Carta prosegue all’insegna del confronto con scrittori, medici e specialisti della psiche. Un tema, quest’ultimo, seguito in particolare dalla socia dei Mondi Rosalba Torretta. Martedì 8 ottobre, alle 21, sarà la volta di un incontro a cura del Serd Crema e Rivolta: Antonio Prete, Paolo Marzorati, Alice Gaudenzi, Guido Carlotto, Paola Grossi, Pagina 3 di 4 Barbara Corsini, Federica Traspadini, Cecilia Gipponi esploreranno il tema della ludopatia, con attenzione ai Servizi sul Territorio per i giocatori d’azzardo e i loro familiari.

Giovedì 10 ottobre, ore 18.30, sarà la volta di un evento che unisce lettura e degustazione: “Giocare con i ricordi, i luoghi e le passioni: tre libri per viaggi introspettivi”. Cristina Cappellini presenterà il suo primo romanzo, “Fino all’ultima salita” (Puntoacapo), Barbara Reverberi ci inviterà a scoprire che “C'è tutto il tempo quando sei gentile” (la TracciaBuona) e Raffaele Raja parlerà del suo noir di esordio, “Gli occhi dello chef” (Accornero). Modererà Fabio Benati, giornalista e Segretario di Arga Lombardia Liguria, associazione interregionale di giornalisti agroambiente e food. Al termine una piccola degustazione ispirata ai luoghi e alle trame delle opere presentate e l’assaggio del “Cremaschino” ideato da Luciana Groppelli. Le preparazioni saranno a cura degli studenti del Centro di Formazione Professionale CR.Forma di Crema e dell’Istituto di Istruzione Superiore “Piero Sraffa” di Crema coordinati dalla food blogger Annalisa Andreini.

Sempre giovedì 10 ottobre, ma alle 21, sarà la volta di “Questo non è amore”: serata sulla cultura dell’inclusione e il contrasto alla violenza sulle donne, con Debora Moretti, Founder & President di Fondazione Libellula e Silvia Bolzoni, Vice Presidente di Fondazione Libellula e Presidente di Zeta Service (da cui la Fondazione è nata nel 2017 come Progetto di Responsabilità Sociale). Special guest dell’evento, organizzato in collaborazione con Bossoni Automobili, la squadra di basket Pallacanestro Crema da anni impegnata nella sensibilizzazione contro gli stereotipi di genere.

Venerdì 11 ottobre, alle 21.15, Daniel Lumera, biologo naturalista e scrittore che insegna come “ripulire il cuore” per poter ripulire il mondo, ci condurrà in un dialogo tra le scienze moderne e le antiche tradizioni sapienziali. Sabato 12 ottobre, alle 16.15, un incontro dedicato al cervello e alle sue potenzialità: sul palco, Michela Matteoli, neuroscienziata di Humanitas nonché ricercatrice di fama internazionale. Domenica 13 ottobre, alle 11, torna sul palco del festival Paola Villani per un incontro sulla salute nelle comunità.

Sabato 12 ottobre, dalle 15 alle 18, i Chiostri del Museo Civico si animeranno di giochi e risate con “Ludoteca delle trottole e Ciclotornio”, a cura dell’Associazione Il Tarlo: animazioni per i bambini dai 4 ai 10 anni, pista delle trottole e svariate attività, con la possibilità di realizzare la propria trottola personalizzata.

Sempre sabato 12 ottobre, ma alle 18.30 in Sala Agello, sarà la volta di “Creiamo il nostro gioco”, laboratorio dedicato ai bambini di età compresa tra i 4 e gli 11 anni. Materiali di recupero, creatività e manualità saranno gli ingredienti dell’appuntamento condotto da Alberto Di Monaco (Il Bottegaio). Per questo secondo evento la prenotazione è obbligatoria a info@imondidicarta.it

Durante tutta la settimana, i Chiostri ospiteranno la mostra di acqueforti raffiguranti tavole da gioco, a cura di Animum Ludendum Coles, che sarà inoltre protagonista di un incontro venerdì 11 ottobre, alle 20.45 in Sala Pietro da Cemmo: Paola Maestroni, Furio Ferri e Rachele Donati De Conti esploreranno i progetti di riqualificazione urbana attraverso la realizzazione di grandi giochi di piazza. Una chiacchierata per scoprire il gioco come catalizzatore sociale

Weekend anche all’insegna della cura di sé: sabato 12 ottobre, dalle 16 alle 18 in Sala Cremonesi, Monica Maggiore di ABC Benessere Consapevole proporrà il laboratorio esperienziale per scoprire il proprio superpotere tramite la tecnica LEGO Serious Play (l’appuntamento si ripeterà domenica 13, dalle 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17, ma nel chiostro).

Domenica 13 ottobre dalle 10 alle 17, la Saletta Fra’ Agostino ospiterà le consulenze gratuite con Chiara Zincolini per recuperare uno stato di benessere se è presente una dipendenza; Paola Fumagalli con trattamenti energetici; Laura Emidi e Vera Doldi per parlare di endometriosi; ABC Benessere Consapevole con Laura Lonati per centrare i propri obiettivi e Stefano Pigola per creare un tempo di qualità.

E per chi ama fare pratica, dalle 10 alle 16 in Sala Cremonesi sarà possibile dedicarsi allo Yoga con Marilena Caio e Carlo Barbaglio e il Gruppo Amici dello Yoga e Arti Orientali ASD: dalla lezione di Yoga al rilassamento meditativo che fa riaffiorare i sogni, fino alla lezione teorico pratica di inserimento al Kung Fu, T’ai chi chuan e Shaolin chuan. Alle 16, sempre in Sala Cremonesi, Maria Antonietta Serina proporrà le danze meditative in cerchio.