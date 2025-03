‘Formaggi e Sorrisi’, le eccellenze casearie Made in Italy protagoniste a Cremona: quando e dove

Cremona, 7 marzo 2025 - Le eccellenze casearie Made in Italy saranno protagoniste della quinta edizione di "Formaggi & Sorrisi – Cheese & Friends Festival", in programma dal 28 al 30 marzo 2025 a Cremona. Un calendario ricco di appuntamenti tra cui degustazioni guidate, incontri culturali, spettacoli e competizioni a tema, promosso dal Consorzio Tutela Grana Padano e il Consorzio Tutela Provolone Valpadana. Tre giorni per scoprire e assaporare formaggi provenienti da tutte le regioni d'Italia, insieme ad esperti del settore per conoscere la cultura casearia.

Gli appuntamenti da non perdere

Tra gli appuntamenti più attesi il Maxi Panino al Provolone che offrirà una merenda da record con un panino lungo oltre 10 metri, farcito con Provolone e la Grande Muraglia Lunare: una spettacolare installazione casearia composta da un pannello lungo 2,5 metri e alto 1,2 metri, interamente decorato con mezzelune di provolone, offrendo un’attrazione visiva unica. Ed ancora Cheese Vinile, con il maestro intagliatore Matteo Padoan che realizzerà spettacolari incisioni su dischi di croste di Grana Padano, denominate in gergo 'piatti', omaggiando i grandi successi musicali di Mina, la "Tigre di Cremona", per ricordarne e celebrare le sue origini. I dischi intagliati saranno esposti come vere e proprie opere d’arte e si potrà assistere dal vivo alla performance dell’artista che inciderà nel formaggio, davanti agli occhi dei visitatori, uno dei titoli più rappresentativi della carriera della cantante. Il cuore pulsante della manifestazione sarà il Palacheese, che ospiterà alcuni degli appuntamenti più attesi. Tra questi, il Cheese Violin, un’esperienza multisensoriale in cui i sapori e gli aromi dei formaggi verranno interpretati da una talentuosa violinista. Sempre in questa cornice si terrà il Trofeo di San Lucio, dove ONAF e Asso Casearia Pandino annunceranno le nomination dell’undicesima edizione del premio dedicato ai migliori formaggi italiani selezionati tra centinaia di candidati. Il viaggio alla scoperta delle eccellenze casearie lungo il fiume Po farà tappa a Cremona con "I formaggi del Po", un evento dedicato alla valorizzazione delle produzioni locali. Inoltre, un convegno promosso dalla Provincia e dai Consorzi analizzerà il futuro della professione del casaro, approfondendo le sfide e le opportunità per le nuove generazioni. Protagonisti assoluti saranno il Grana Padano DOP e il Provolone Valpadana DOP, che durante le numerose degustazioni tematiche al Palacheese verranno presentati in diversi abbinamenti gastronomici. I visitatori più curiosi potranno scoprire abbinamenti originali, come l’incontro tra questi formaggi e ingredienti d’eccellenza quali frutta secca, mostarda e miele, accompagnati da un’ampia selezione di pani artigianali. L’esperienza sarà arricchita dalla presenza di esperti Onav, che guideranno gli ospiti nella scoperta di abbinamenti con vini, gin e sakè. Non mancherà, inoltre il Premio Cuore Bianco a La Cooperativa I Tesori della Terra, con sede a Cervasca in provincia di Cuneo. Si tratta di un esempio virtuoso di come l'agricoltura biologica possa intrecciarsi con l'impegno sociale. Fondata nei primi anni 2000, nasce dall'incontro di due realtà già impegnate nel biologico e fa parte dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi. Il focus della cooperativa va oltre la semplice produzione agricola: è una cooperativa sociale che offre opportunità lavorative e di inclusione a persone in situazioni di svantaggio, come individui con disabilità o fragilità sociali. Attraverso il lavoro nei campi, nelle stalle e nei laboratori di trasformazione, queste persone trovano non solo un'occupazione, ma anche un percorso di crescita personale e integrazione nella comunità. Le vie del centro di Cremona saranno animate da una serie di eventi originali e coinvolgenti. Tra questi, la suggestiva sfilata dei Bovari del Bernese organizzata dal gruppo amatoriale GR.A.B.BER, nato per promuovere il benessere animale e valorizzare la razza del Bovaro del Bernese, che riporterà in vita un’antica tradizione montana grazie a questi splendidi cani da lavoro, ornati con carrettini decorati con finte forme di formaggio e bidoni del latte. L’intento del gruppo è infatti quello di far conoscere l'equilibrio e le doti caratteriali di questi bellissimi animali, nonché la loro affettuosità verso le persone.

I grandi nomi ospiti della manifestazione

Una testimonial d’eccezione sarà Sonia Peronaci, celebre chef e fondatrice di GialloZafferano. Con il suo stile semplice e coinvolgente, Sonia ha rivoluzionato il modo di condividere le ricette, diventando un punto di riferimento per milioni di appassionati di cucina. Dopo il successo del suo blog, ha proseguito il suo percorso con SoniaPeronaci.it, una piattaforma in cui propone nuove ricette, tutorial e contenuti gastronomici. Il festival vedrà anche la partecipazione di un food influencer, Mario Antonio Cioffi, meglio conosciuto come Mister Mario. Con oltre 500.000 follower su Instagram, Mister Mario condivide dal 2017 la sua passione per la cucina con ricette e consigli pratici. Il suo stile autentico e la sua competenza ne hanno fatto un punto di riferimento nel mondo della gastronomia digitale, ispirando migliaia di appassionati con preparazioni che vanno tradizione italiana a creazioni più moderne e originali. Un altro grande protagonista sarà Daniele Reponi, soprannominato "il re del panino". Maestro della gastronomia italiana, Reponi è celebre per la sua capacità di trasformare un semplice panino in un’esperienza gourmet.

I formaggi protagonisti

Anche l'edizione 2025 sarà un vero e proprio viaggio in tutta Italia alla scoperta delle migliori produzioni casearie. Immancabili dalla Lombardia il Grana Padano dop e il Provolone Valpadana dop, che apriranno la strada del gusto verso alcuni dei formaggi più rappresentativi della regione, come il formai de mut, il taleggio, il gorgonzola, il cremoso stracchino e il raro strachitunt, immancabile il celebre salva cremasco, ma anche il tradizionale cacio, realizzato secondo antiche tecniche tramandate nel tempo. Dal vicino Piemonte, si potranno degustare formaggi dal sapore intenso, lavorati con metodi artigianali. In particolare il rinomato montébore, un formaggio dalla caratteristica forma a torre, prodotto con una miscela di latte vaccino e ovino. Dall'Alto Adige arriveranno eccellenze dai sapori decisi con formaggi dall’inconfondibile aroma affumicato e una selezione di formaggi di malga e ricotte, rappresentando al meglio la tradizione casearia di montagna.

La Toscana proporrà i suoi pecorini, sia freschi che stagionati. Dal sud Italia sarà invece presente la produzione della Sardegna con il celebre pecorino sardo nelle sue varianti dolce e stagionato ideale per chi ama i sapori robusti e autentici e dalla Campania un’ampia selezione di prodotti a base di latte di bufala, tra cui mozzarella, scamorza, yogurt e panna cotta. Tra le specialità proposte, spicca un’innovazione dove le mandorle incontrano la mozzarella di bufala, per un prodotto dal gusto unico come il "Tarallo”.

Per esaltare al meglio le caratteristiche dei formaggi, sarà possibile scoprire gustosi abbinamenti grazie a percorsi gustativi inaspettati. gli stand proporranno prelibatezze che si possono abbinare alle produzioni casearie, tra le quali mostarde, composte, salse agrodolci e accoppiate vincenti con birre artigianali. Nei giorni della manifestazione, i ristoranti della città accoglieranno i visitatori con proposte culinarie uniche, che per l'occasione, celebreranno il formaggio in tutte le sue forme. Sul sito è possibile trovare l'elenco dei ristoranti aderenti all’iniziativa con i piatti ideati per l’edizione 2025 di Formaggi e Sorrisi. Per l'occasione è possibile anche conoscere meglio Cremona, città di arte, storia, musica e di bontà, attraverso itinerari turistici che vanno dalla bottega del liutaio al circuito delle dimore storiche