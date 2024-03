Formaggi & Sorrisi 2024, a Cremona un viaggio nel gusto e nelle eccellenze italiane

Cremona, 12 marzo 2024 - I migliori prodotti caseari italiani saranno protagonisti di un viaggio nel gusto, dal 12 al 14 marzo a Cremona, con la quarta edizione "Formaggi & Sorrisi - Cheese & Friends Festival". Per tre giorni nelle vie del centro l'evento gastronomico-culturale consentirà di degustare i migliori formaggi di tutta Italia accompagnato da un ricco calendario di appuntamenti, spettacoli e incontri legati all'arte casearia.

"La manifestazione Formaggi e Sorrisi apre la stagione degli appuntamenti dedicati alle eccellenze del territorio - spiega Barbara Manfredini, assessore al turismo, commercio e sicurezza del Comune di Cremona - L’evento è un percorso alla scoperta delle eccellenze del territorio, perché è l'incontro con i prodotti tipici e al tempo stesso l'incontro con la cultura del saper fare, della produzione locale, della maestria degli chef e delle imprese artigiane, cooperative e industriali. È un invito a visitare Cremona, una delle capitali del formaggio, è un'immersione giocosa e divertente, ma anche didattica e formativa, per arricchire la conoscenza dei formaggi prodotti nel nostro territorio e di quelli provenienti da altre regioni per coinvolgere il turista in una vera e proprio esperienza".

“Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival” è promosso dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il patrocinio del Comune di Cremona, della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con Onaf (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio), l'istituto superiore Einaudi, e con l’organizzazione di Sgp Grandi Eventi. L'ingresso è gratuito e gli stand saranno aperti dalle ore 9 alle 20. Per informazioni e aggiornamenti sull’evento, si può visitare il sito web ufficiale www.formaggiesorrisi.it

I formaggi

Dal Tirolo alla Puglia, passando per i territori lombardi, le montagne piemontesi e la tradizione sarda, l'edizione 2024 sarà un viaggio in ogni angolo della penisola che, a numero di tipologie prodotte, è imbattibile. Secondo i dati di TasteAtlas, periodico specializzato in enogastronomia, considerato una sorta di atlante online del cibo, il nostro Paese supera la Francia nella varietà di formaggi: ben 487, quasi il doppio di quelli d’Oltralpe. Non solo: secondo la stessa rivista, in testa alla sua classifica 2023 sui primi dieci formaggi i primi otto sono italiani.

I "padroni di casa"saranno il Grana Padano e Provolone Valpadana Dop nelle loro sorprendenti sfumature. Sempre restando in Lombardia, ci sarà il Gorgonzola e il Salva cremasco DOP (quest’ultimo consumato in Lombardia fin dal 1600), i formaggi con latte di bufala prodotti anche in nord Italia e quelli più ricercati come i prodotti tipici di Amatrice. Toscana e Sardegna, saranno rappresentate dai formaggi prodotti con latte di pecora e di capra. Ci saranno i formaggi di alpeggio come Asiago (Veneto), Montasio (Friuli), Bitto e Casera (Sondrio e Val Brembana). La Val D’Aosta porterà la sua alla Fontina Dop e il Vallee d’Aoste Fromadzo Dop, la Toma di Gressoney o il Reblec de crama. Il Piemonte, Castelmagno, Raschera, Murazzano. Il sud darà il suo contributo con i siciliani come il Ragusano DOP, l’antico Canestrato, la Provola dei Nebrodi DOP. Immancabili il Caciocavallo Silano DOP e le ormai internazionali e utilizzatissime in tutte le ricette in giro per il mondo Burrata di Andria IGP e Mozzarella di Bufala campana DOP.

Formaggi, ma non solo. Sarà possibile fare percorsi gustativi inaspettati abbinando i formaggi a mostarde, composte, salse agrodolci, birre artigianali che, per caratteristiche organolettiche, si sposano egregiamente con essi.

Gli eventi

"Formaggi & Sorrisi" non è solo degustazioni. Il palinsesto prevede show-cooking con chef stellati, sessioni di assaggio con vino e birra, laboratori per bambini, una competizione tra cascine produttrici di formaggi, musica itinerante e spettacoli che coinvolgeranno il pubblico.

"Tanti nomi importanti accompagneranno la kermesse, come Davide Oldani, ideatore della cucina pop di alta qualità, ma anche Daniele Persegani nato a Cremona che ritirerà il premio Oscar dei Formaggi, mentre a ritirare il Premio INCremona sarà la Cascina Marasco, cooperativa agricola sociale di Cremona, un progetto educativo e formativo che promuove servizi e attività a favore di persone diversamente abili e delle loro famiglie - spiega Stefano Pelliciardi, Amministratore SGP Grandi Eventi - un momento imperdibile sarà sicuramente l’incontro con Edoardo Raspelli e Gianfranco Vissani per uno showcooking a base di Grana Padano accompagnato dalle rispettive doti canore. Immancabili le opere d’arte tutte da ammirare; sarà il maestro intagliatore Matteo Padoan a lavorare un maxi-provolone realizzando i volti e monumenti rappresentativi di Cremona, da Mina al torrazzo, dai marubini al violino senza dimenticare il torrone e ovviamente Ugo Tognazzi”. Ad aprire il palinsesto il 12 aprile sarà una Disfida gastronomica dei formaggi in cascina. Una gara originale tra produttori per scoprire, insieme al pubblico del Palacheese, il formaggio più accattivante di quest’edizione, ma anche un modo per conoscere la storia di realtà agricole della tradizione rurale lombarda.

Abbinamenti inaspettati e piacevoli saranno proposti nel corso degli appuntamenti CheeseBeer e CheeseWine. Grazie alla guida degli esperti dell'Onfa (Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio), il pubblico verrà coinvolto in una degustazione che interpreta l’accoppiamento di Grana Padano e Provolone Valpadana con birre artigianali e con vini prodotti dai vitigni autoctoni di Lambrusco e Malvasia dell’Azienda agricola Torchio per un viaggio multisensoriale sorprendente. Non meno accattivante sarà l’assaggio con il drink perfetto nel corso del CheeseBar. A creare la sintonia fra un formaggio e una “miscela” a base di distillato ci sarà Paolo De Laurentiis, titolare del Say Cheese Bistrot di Milano, che accompagnerà il pubblico alla scoperta delle sue chicche e racconterà la sua esperienza con l’apertura di un’attività di somministrazione bevande incentrata sulla produzione casearia per svelare i segreti di questo nuovo format di locale.

Considerato il successo della scorsa edizione, torna Formaggi in musica, in versione jazz, soul e blues. Ogni formaggio verrà associato ad una melodia per una sintesi armoniosa tra note musicali e note organolettiche. I musicisti performeranno live la loro idea di “matrimonio” tra un prodotto caseario e il motivo più adatto a interpretarlo. I maestri assaggiatori dell’Onaf accompagneranno, inoltre, il pubblico in un percorso alla scoperta dei Formaggi del Po, un viaggio dei sapori, incominciato nella passata edizione, attraverso l’assaggio di prelibatezze casearie che vengono realizzate nelle regioni toccate dal grande fiume, da Alessandria fino a Parma. Ogni regione fluviale sarà rappresentata da una tipologia di formaggi.

Per i più piccoli non mancherà un’area Kids con la Mucca didattica. In questo spazio i bimbi potranno diventare piccoli mungitori, giocare, disegnare, apprendere. Granì e Provolì saranno le simpatiche mascotte che accompagneranno i visitatori alla scoperta di tutte le sorprese di Formaggi & Sorrisi.

I nomi

Grandi chef e critici gastronomici prenderanno parte alla quarta edizione. Testimonial della manifestazione sarà lo chef due stelle Michelin e una stella Verde Michelin per la sostenibilità Davide Oldani, ideatore della cucina pop di alta qualità, nata dal desiderio di amalgamare l’essenziale con il ben fatto, il buono con l’accessibile, l’innovazione con la tradizione. Sarà anche l’occasione per presentare il suo ultimo libro, Visioni POP, per celebrare i vent’anni del ristorante D’O. Sarà invece lo chef Daniele Persegani, docente e conduttore televisivo, a ritirare l’Oscar dei Formaggi, premio istituito per dare riconoscimento ad una figura che con il suo lavoro ha dato lustro e prestigio alla cucina italiana. Lo chef si cimenterà in uno show-cooking dedicato ai formaggi e alle loro potenzialità in cucina. Gli amanti dei panini gourmet saranno accontentati dalle proposte creative di Daniele Reponi, un po' oste, un po' salumiere, che non vuol essere definito uno chef! L’oste creativo farà assaggiare i suoi celebri panini, una sintesi sublime di bontà artigianale dei vari territori italiani e di racconto dei prodotti e dei produttori. L’ingrediente imprescindibile, naturalmente, sarà il formaggio. La Strana Coppia è l’appuntamento dal nome insolito che vede protagonisti due pesi massimi della ristorazione italiana: il critico gastronomico Edoardo Raspelli presenterà Gianfranco Vissani, noto cuoco, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo che sarà chiamato ad interpretare in uno show-cooking il suo personale utilizzo in cucina del Grana Padano. La manifestazione celebra le stelle gastronomiche a tutto tondo, spalancando le porte alla solidarietà e all’inclusione. A ritirare il Premio INCremona sarà chiamata Cascina Marasco, cooperativa agricola sociale di Cremona. Si tratta di un progetto educativo e formativo che promuove servizi e attività a favore di persone diversamente abili e delle loro famiglie. Con il supporto di un coinvolgimento inclusivo, viene coltivato il grano tenero biologico, trasformato poi in farina grazie ad un moderno molino a pietra, rispettando, in questo modo, i parametri di una filiera corta e sostenibile. La Cooperativa agricola funziona anche come cascina didattica.

L'arte

Anche quest'anno verranno realizzate opere artistiche in tempo reale sotto gli occhi del pubblico che potrà così ammirare la trasformazione di forme di provolone in esclusivi esemplari di arte pop. L’artista, già noto per le sue sculture, è lo chef campione mondiale d’intaglio Matteo Padoan che regalerà una versione inusuale e sorprendente del Provolone Valpadana DOP. In questo caso, cesellando un obelisco di Provolone di 60 chili, realizzerà una scultura verticale, con foggia di colonna, intagliando in tempo reale la rappresentazione di Cremona attraverso i suoi simboli storici, gastronomici e i personaggi che l’hanno resa celebre in tutto il mondo. Sarà un work in progress sorprendente e affascinante. Lo chef Padoan è un campione mondiale di intaglio artistico; ha vinto un oro, un argento e due bronzi. Poteva mancare una mucca in un festival dei formaggi? Impossibile farne a meno, ci sarà una forma artistica di questo nobile animale. La mucca in vetroresina a grandezza naturale farà bella mostra di sé in Piazza Roma e sarà possibile ammirarne dal vivo la trasformazione in un pezzo colorato di arte pop per mano di un artista che darà un’interpretazione personale della celeberrima cow-parade.