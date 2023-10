Festa del salame a Cremona, via alla quinta edizione tra sfide gastronomiche e show cooking

di Roberta Rampini - CREMONA - Tre giorni di degustazioni e appuntamenti culturali alla scoperta dell'insaccato più amato d'Italia: torna dal 6 all'8 ottobre a Cremona la Festa del Salame. La quinta edizione è organizzata dal Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP e da Confartigianato Imprese Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona e il contributo di Regione Lombardia. L’evento è dedicato alle produzioni di salame in tutte le sue forme e declinazioni, ci saranno sfide gastronomiche, show-cooking, degustazioni, ma anche laboratori per i più piccoli, numerosi appuntamenti musicali e la possibilità di partecipare ad itinerari turistici di scoprire le bellezze della città. Dal 6 all'8 ottobre dalle 9 alle 20 in corso Campi e corso Garibaldi ci saranno gli spazi espositivi di produttori e affinatori di salami provenienti da tutto il territorio nazionale che faranno degustare e venderanno i loro prodotti. In piazza Roma ci sarà il villaggio della mostarda, produttori della pregiata mostarda cremonese faranno degustare, conoscere e vendere questa eccellenza del territorio, in un gemellaggio col protagonista della festa, il salame. Tra gli appuntamenti, venerdì 6 ottobre, dalle 12 alle 13 nello spazio PalaSalame (piazza Roma), gli studenti della Scuola Einaudi, indirizzo alberghiero, metteranno alla prova la loro ispirazione e le loro doti culinarie nell’ideazione e realizzazione di un menù avente come protagonista il salame, ognuno dedicato a una specifica portata. In questo showcooking si cimenteranno nella preparazione di un primo piatto ispirato dalla cucina dello chef Gualtiero Marchesi, realizzando un "Raviolo di salame aperto". Alle 17 "Disfida degli agriturismi lombardi", agriturismi provenienti da tutta la Lombardia, presenteranno il proprio salame artigianale e si sfideranno in un’appetitosa competizione gastronomica. Sabato 7 ottobre da non perdere il Salame in 3D, l’artista madonnara Michela Vicini realizzerà a terra un enorme panino al salame, visibile solo se osservato dalla giusta prospettiva, con l’obiettivo di mostrare che la vita è un cammino che può riservare grandi, e gustose, sorprese. Da soli, in coppia o in gruppo, si potranno fare scatti fotografici creativi da instagrammare e condividere. Per celebrare un’altra importante eccellenza alimentare cremonese, l’azienda Rivoltini Alimentare e Dolciaria, produttore di torrone, ha deciso di preparare un maxi-salame di torrone. Una maxi-installazione che farà bella mostra di sé e che, per forma e apparenza, ricorderà l’insaccato protagonista della festa. Sarà poi affettato e distribuito al pubblico. Dalle 10 alle 20 in corso Campi, il Suono del Salame, con il sound engineer Nicolò Zilocchi che ha realizzato uno strumento musicale unico nel suo genere, trasformando il salume preferito in un’innovativa tastiera funzionante, sulla quale suonare i brani di Beethoven o di Ed Sheeran. Alle 16 in piazza Roma, lo chef Achille Mazzini, propone "Piccoli soufflé al salame", un piatto creato ad hoc in occasione della kermesse dedicata al salume. Durante lo show cooking la realizzazione del piatto avverrà davanti agli occhi dei partecipanti che potranno apprendere le preziose tecniche dell’arte culinaria in dote allo chef, considerato una vera e propria istituzione della cucina cremonese, che dal 1976 con la celebre Enogastronomia Mazzini, propone e rivisita i piatti della tradizione, accostando ricercatezza e semplicità. Per conoscere e imparare a degustare il salame saranno invece gli esperti assaggiatori Onas -“Organizzazione nazionale assaggiatori di salumi” - a guidare il pubblico alla scoperta del salame Cremona IGP in abbinamento alla mostarda cremonese per comprendere al meglio le caratteristiche di questi due prodotti del territorio. La festa del salame anticipa anche i festeggiamenti per i 100 anni dalla nascita del tramezzino, rigorosamente artigianale, realizzato con sofficissimo pane, maionese fresca e prodotti del territorio. domenica 8 ottobre a partire dalle ore 10:30 in Piazza Roma, sarà preparato maxi-tramezzino a base di salame, poi tagliato e distribuito ai passanti. Gli appuntamenti si ripetono anche domenica 8 ottobre. Tutti e tre i giorni, infine, dalle 18 alle 19, happy hour del salame in piazza Roma, il PalaSalame si trasformerà in un luogo di movida, in un viaggio alla scoperta di cocktail appositamente realizzati in abbinamento col salame. Dietro al bancone ci sarà il barman Guido Ruggeri di La Bottega, che preparerà il cocktail “In-Fragrante”, composto con tequila infusa al cetriolo, amaro Fragrante, succo di limone fresco, sciroppo di zucchero, foam di Vodka sottoposta a fat wash al Salame e Top di Seltz. Potete trovare tutti gli appuntamenti della quinta edizione sul sito web: www.festadelsalamecremona.it