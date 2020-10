Milano, 29 ottobre 2020 - "Stiamo tenendo duro e anche parecchio. Ma più di tanto non puoi tirare la corda, perché si rischia che si spezzi". Con queste parole Massimo Galli, l'infettivologo del Sacco, ospedale milanese in prima linea nella battaglia contro Covid-19, delinea la situazione vissuta in questi giorni in Italia e in particolare in Lombardia. Giorni duri, durissimi. Segnati da una costante crescita di contagi e ricoveri. Ieri un terzo dei 24.991nuovi positivi al coronavirus registrati in Italia erano relativi al territorio lombardo. In 24 ore - stando ai dati del bollettino della Regione - si sono registrati 7.558 contagi (il dato più alto di sempre, con il rapporto casi-tamponi schizzato al 18,3%) e 47 decessi. A far scattare l'allarme rosso, oltre al numero dei casi accertati, è anche e soprattutto il fronte ospedaliero: ieri aumento di 21 unità nelle terapie intensive (che hanno raggiunto quota 292 pazienti) e +357 negli altri reparti (3.072 in totale) in un solo giorno. Oltre che per la Città Metropolitana , l'allerta è massima anche sulla Brianza e sulla provincia di Varese (che ieri ha sfiorato i 2mila casi). Dati destinati a crescere, almeno per i prossimi giorni. L'eventuale (e aspicato) effetto delle misure sin qui adottate (Dpcm e ordinanza regionale sul coprifuoco) si vedrà solo tra una decina di giorni.

Lockdown a Milano: ecco cosa sta succedendo

"Ma allora chiudono un'altra volta?", è la domanda che serpeggia tra i lombardi. Del resto il rebus delle misure anti-contagio è al centro del dibattito politico nazionale e locale. Nelle scorse ore a chiedere nuovi provvedimenti e a lanciare l'allarme sulla situazione esplosiva del capoluogo è stato Maurizio Viecca, primario di cardiologia al Sacco di Milano: "Gli ospedali di Milano sono al collasso, non c'è più posto per i pazienti. Avanti così, si rischia di morire in ambulanza o in casa, come accadeva in primavera". Presi d'assalto i pronto soccorso, con ambulanze in coda. In trincea anche i medici di base di Milano. La Fimmg (Federazione italiana medici di medicina generale), sezione di Milano e Lodi, ha sottolineato che c'è una "pressione insostenibile sulla medicina generale", con i contagi da Sars-CoV-2 che si impennano. Sull'ipotesi di un lockdown a Milano ieri è intervenuto il Ministero della Salute con Speranza che ha annunciato un focus dedicato proprio alla situazione dei contagi a Milano e Napoli, le due città più duramente colpite dalla nuova ondata. In merito all'ipotesi di una nuova stretta il sindaco Giuseppe Sala ha spiegato che se il lockdown "s'ha da fare io, sindaco del Comune di Milano, da padre di questa comunità voglio essere coinvolto, voglio vedere i dati e voglio essere partecipe della decisione".

Crisanti: lockdown a Milano? Da fare già 10 giorni fa

Secondo Andrea Crisanti, direttore di microbiologia e virologia dell'Università di Padova, i provvedimenti sono già in ritardo sulla corsa al virus. Il lockdown a Milano "era da fare 10 giorni fa", ha spiegato. "La situazione non induce all'ottimismo - ha detto -. La trasmissione del virus non accenna a diminuire. Così come preoccupa l'elevata percentuale di tamponi positivi: ci dice che c'è una grande fetta di casi nascosti. Per vedere gli effetti delle misure del governo ci vorranno altri 7-10 giorni. Ma, se continua così, non possiamo aspettare altri 10 giorni. In questo momento stiamo rincorrendo il virus".

Gallera: impossibile convivere con virus

Dalla Regione oggi si è espresso l'assessore al Welfare Giulio Fontana: "Abbiamo provato a convivere in qualche modo con la diffusione del virus nei mesi scorsi. Tutto questo non è servito. C'è una crescita indubbia dei ricoverati e una crescita costante, non esponenziale, delle terapie intensive. Tutto questo preoccupa, ma vediamo se le misure messe in campo e, secondo me un atteggiamento molto più responsabile oggi dei cittadini, producono qualche effetto positivo ed evitano il

lockdown". "Sono momenti difficili - ha ammesso l'assessore - Anche gli scienziati dicono che l'unico modo con cui si combatte il virus è il distanziamento sociale. Finché non c'è il vaccino, altri strumenti non paiono esserci. E sta accadendo in tutta Europa, non solo in Italia: misure rigide".

Per approfondire: Covid, la situazione in Europa: dati e misure adottate

Covid-19 in Italia, contagi del 29 ottobre / Pdf

Qui pubblicheremo il bollettino di giovedì 29 ottobre del Ministero della Salute sull'emergenza Covid-19 in Italia

Bollettino 29 ottobre emergenza Covid in Lombardia

Qui pubblicheremo, non appena disponibili, i dati del bollettino sull'emergenza Covid-19 in Lombardia, con i numeri provincia per provincia

.