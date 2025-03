A Villa Burba di Rho la luce si trasforma in arte

"Magic Light Garden Experience" è il titolo del percorso immersivo di arte di luce che porterà installazioni di artisti e scenografi internazionali a Villa Burba di Rho. Dal 15 al 30 marzo 2025 per la prima volta il giardino storico della seicentesca Villa Burba si trasforma in un percorso immersivo, fra installazioni di light art ed effetti speciali che per sedici giorni punteranno la luce su questa straordinaria cornice naturale storica lombarda.

Tra alberi secolari, fontane e statue, sei installazioni di artisti e scenografi internazionali trasformano gli spazi in un percorso emozionante per il pubblico di tutte le età. Tra storia e futuro, arte antica e tecnologia, l’evento è l’occasione per conoscere ed esplorare Villa Burba, con occhi nuovi.

"I visitatori seguiranno un percorso nel giardino storico costruito intorno a quattro elementi: la terra, l’acqua, l’arte, le emozioni. Un’esperienza ideale da condividere in famiglia e con amici per vivere insieme il risveglio di primavera – spiega l’assessora alla cultura Valentina Giro – Ci siamo affidati a professionisti che hanno organizzato eventi simili in luoghi di pregio, come l’Orto botanico di Roma o i Giardini reali della Reggia di Monza, per produrre una nuova esperienza adatta a Villa Burba e al suo giardino, sistemato a seguito dei restauri. L'obiettivo è offrire un’esperienza unica che possa valorizzare il luogo, farlo conoscere a più persone possibile e di conseguenza far crescere la consapevolezza del suo valore e dell’importanza di prendersene cura". Magic Light Garden Experience sarà inaugurata sabato 15 marzo e sarà visitabile tutti i giorni dalle 18.30, scegliendo una fascia oraria di ingresso. I biglietti saranno prossimamente disponibili online o al Tourist Infopoint di piazza San Vittore 19.