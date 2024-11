Sorprese d’autunno a Milano e in Lombardia: cosa fare nel weekend del 15, 16 e 17 novembre 2024

Arriva la neve e la possibilità di sciare (gratuitamente) in piazza Aulenti a Milano e in molti capoluoghi e borghi lombardi si aprono le prime piste di pattinaggio sul ghiaccio e si aprono i primi mercatini: la 'stagione' del Natale è ufficialente aperta in tutta la Lombardia. La metropoli ospita il suo Book city con ospiti autorevoli e tutto ciò che c'è da dire sui libri e sul tema di Guerra e pace di quest'anno, anche a teatro e con itinerari lungo i Navigli e non solo. Non mancano i Book city 'decentrati' in alcuni capoluoghi lombardi. Lodi omaggia Puccini, Cremona il suo torrone e la sua mostarda. Ma ci sono eventi per tutti i gusti: dalla notte da trascorrere in pigiama in teatro alla passeggiata per vedere gli ultimi sprazzi del foliage, al percorso delle Lanterne erranti . E non mancano i sapori d'autunno con risottate, formaggi in piazza, polenta e castagne e la wine experience. Basta sfogliare le pagine e scegliere la propria meta ideale.