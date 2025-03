Cosa fare a Milano e in Lombardia nel week end del 14, 15 e 16 marzo 2025: fiere, spettacoli, gastronomia e natura

Con l’avvicinarsi della primavera, la Lombardia si anima di eventi che spaziano dalla cultura alla gastronomia, dalle attività all’aperto. Tra il 14 e il 16 marzo, le città della regione offrono numerose occasioni di svago, dalle celebrazioni legate alla Festa del Papà, che ricorre il 19 marzo in onore di San Giuseppe, ai festival dedicati all’arrivo della primavera. A Milano torna Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che apre gratuitamente al pubblico su prenotazione. Sempre nel capoluogo lombardo, il Cimitero Monumentale ospita uno spettacolo teatrale dedicato ad Anna Kuliscioff, la 'dottora dei poveri' nel centenario della sua scomparsa, per ricordare una figura centrale nella lotta per i diritti delle donne e dei lavoratori.

In diverse province proseguono le iniziative legate alla Giornata Internazionale della Donna dell’8 marzo, tra cui la due giorni organizzata a Lodi da Rumorosse e altre associazioni, con incontri e spettacoli sulla salute e benessere femminile. Mentre la montagna offre le ultime occasioni per ciaspolate sulla neve, nei territori collinari e pianeggianti iniziano le prime escursioni all’aria aperta, con itinerari tra castelli, ville storiche e paesaggi naturali. Gli appassionati di botanica e giardinaggio possono immergersi nei primi eventi floreali della stagione, con mostre-mercato che anticipano l’arrivo della primavera, a partire dal 21 marzo. Anche il settore enogastronomico si prepara alla bella stagione con festival dedicati alle specialità locali e al cibo di strada, con degustazioni e incontri con i produttori. Musica, teatro e arte completano il quadro di un fine settimana che segna il passaggio dall’inverno alla primavera, con eventi pensati per ogni età e interesse, distribuiti nelle dodici province lombarde.