Pasquetta in Lombardia, torna la Caccia al Tesoro Botanico: dove e come partecipare

Milano, 25 marzo 2024 – Torna a Pasquetta, lunedì 1° aprile, l'appuntamento con la Caccia al Tesoro Botanico, un evento firmato Grandi Giardini Italiani. Giunto alla 27° edizione, è dedicato ai bambini in età scolare (6-10 anni) per avvicinarli in maniera ludica e gioiosa all’immenso patrimonio botanico, artistico e culturale custodito nei giardini del circuito. Sono 40 i Grandi Giardini che quest'anno hanno aderito all'iniziativa, a conferma dell'interesse per le tematiche di educazione ambientale.

"Oggi è tempo di giardini, di svago a contatto con il verde – spiega Judith Wade, fondatrice e Ceo di Grandi Giardini Italiani - è importante insegnare ai ragazzi l’amore per i giardini e la conoscenza del mondo delle piante. L'evento ci permette di dare tutta la necessaria attenzione ai ragazzi e stimolare la loro naturale curiosità, portandoli a conoscere le differenze e le caratteristiche degli alberi, le fioriture delle piante ed insegnare loro il rispetto per la natura. La Caccia al Tesoro Botanico Grandi Giardini Italiani è un evento che vuole seminare nei giovani l’interesse per i giardini e l’attenzione verso l’ambiente, dal momento che spetta a ciascuno di noi preservarlo per le future generazioni"

Partecipare è semplicissimo: all'ingresso dei giardini i partecipanti riceveranno una mappa del tesoro che guiderà i giovani botanici in erba e le loro famiglie alla scoperta dei segreti del giardino. Un'avventura fantastica tra enigmi e indovinelli che spaziano tra curiosità botaniche e artistiche fino a raggiungere l'ambito tesoro. Ai bambini che completeranno il percorso, verrà consegnato l'Attestato di Piccolo Botanico Grandi Giardini Italiani.

In Lombardia hanno aderito questi luoghi: Villa del Grumello a Como, Villa Pizzo a Cernobbio, Villa Carlotta a Tremezzina ,Villa Melzi d’Eril a Bellagio e il Parco della Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio. Sull'altra sponda del lago a Varenna, in provincia di Lecco, Villa Monastero e Villa Cipresi. Ed ancora Giardino di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno. In provincia di Brescia si può partecipare all'evento nel Giardino Botanico Heller di Gardone Riviera, al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, alla Rocca di Lonato del Garda, Parco Comunale Angelo e Lina Nocivelli di Verolanuova. In provincia di Varese l'appuntamento è alla Rocca di Angera. Infine a Milano alla Bam Biblioteca degli Alberi e Villa Arconati a Castellazzo di Bollate.