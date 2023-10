Milano, torna East Market: le bancarelle dove comprare (e vendere) dai vestiti ai vinili

MILANO - Mercatino cult per gli amanti del vintage con oltre 300 selezionati espositori che arrivano da tutta Italia con migliaia di oggetti insoliti e stravaganti.

L'East Market torna domenica 22 ottobre nell'ex fabbrica aeronautica in zona Mecenate a Milano. L'evento del vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare, vendere e scambiare. Si possono trovare ricercati capi d'abbigliamento vintage, rari dischi in vinile, articoli di collezionismo, accessori, mobili, oggetti di design, scarpe e borse, libri, fumetti, poster, riviste e stampe, elettronica, militaria, giochi e videogiochi, riciclo e riuso, stranezze varie, piatti, porcellane, utensili e molto altro ancora.

Shopping con un occhio all'ambiente

East Market promuove anche cultura e la consapevolezza del riciclo, coniugando la bellezza estetica dei prodotti e la loro funzionalità. Moda, fai da te, mercato del riciclo ma con un occhio alle nuove tendenze del fashion e della musica, informando e sensibilizzando il pubblico sugli aspetti ecologici del mondo vintage. Tra gli espositori presenti questo mese Vintage Afropicks con la sua selezione di colorati capi d'abbigliamento, tra borse, scarpe, completi, gonne e molto altro. Riffblast, che si occupa di arte e recupero: tutti i quadri che realizza sono interventi pop su icone religiose che si trovavano nelle case italiane dagli Anni '20 fino a fine '80. IX Porta Antiques propone stranezze di vario tipo, tra cui antiche tavole e modelli anatomici, teschi, scheletri e strumenti medici del passato.

Mercatino, ma non solo

In via Mecenate, ci sono anche le aree food & beverage: dalla caffetteria e la bakery con prodotti da forno dolci e salati, ai bar sempre aperti per tutta la durata della manifestazione e la food area. In quest'ultima sono a disposizione molti truck con un'offerta sempre diversa di cucina internazionale e street food, senza dimenticare la tradizione italiana e anche molte proposte per vegani, celiaci e kids. East Market adotta la politica #plasicfree ossia una policy ecologista che bandisce tutta la plastica nel food e beverage. Per cibi e bevande, infatti, vengono usati solo materiali eco friendly e riciclabili. Anche domenica 22 ottobre non mancheranno i dj set con il meglio delle selezioni musicali del momento e del passato.