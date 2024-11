“In-segnami il silenzio” di scena il 23 e 24 novembre al Teatro Bruno Munari di Milano

Milano, 21 ovembre 2024 – Doppio appuntamento sabato 23 e domenica 24 novembre alle 16.30 al teatro Bruno Munari di Milano con lo spettacolo di teatro-danza, "In-segnami il silenzio" diretto da Elena Dragonetti. Lo spettacolo di 60 minuti esplora il potere del silenzio come linguaggio e forma d'espressione, in una produzione del teatro Nazionale di Genova con le coreografie della stessa Dragonetti e di Serena Loprevite. E' un invito al pubblico di tutte le età (bambini a partire da 8 anni) a scoprire la ricchezza della lingua dei segni, parlata da 72 milioni di persone in tutto il mondo.

I due protagonisti, interpretati da Silvia Bennett e Amedeo Podda, portano lo spettatore in un viaggio nel silenzio come spazio di intimità e immaginazione. Questi personaggi, evocativi di figure del cinema muto, animano il palco con gesti e movimenti che sostituiscono le parole, creando un'atmosfera in cui il pubblico può immaginare la propria colonna sonora. Usando il corpo per disegnare nello spazio le loro storie, accompagnati dal lavoro di una illustratrice che trasforma i movimenti in segni grafici, una danzatrice e un danzatore, affrontano un viaggio dove gli elementi si manifestano senza farsi sentire. Con un linguaggio che unisce teatro d’attore, danza e video, In-segnami il silenzio è un’opera lieve e poetica che celebra la diversità e l’unicità, offrendo un’esperienza che invita all’accettazione delle differenze e alla scoperta di mondi e linguaggi sconosciuti. Le tematiche principali sono la diversità, l’amicizia e l’approccio al linguaggio dei segni, con uno spunto di riflessione sull'importanza di rispettare e accogliere la fragilità e l'unicità di ogni individuo.

Info

Biglietti (bambini e adulti): € 10,00, se acquistati sul sito: € 9.00. Ridotti 8,00 Come arrivare: Metro M3 Dergano / Maciachini Tram 4 Bus 70 e 82 Prenotazioni Tel. 02.27002476 - prenotazioni@teatrodelburatto.it www.teatrodelburatto.it