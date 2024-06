Cosa fare nel week end 14-16 giugno 2024 a Milano e nelle province della Lombardia

Sempre più iniziative all'aperto, pioggia permettendo, in questa primavera caratterizzata da fenomeni meteorologici intensi, in attesa dell’estate. A Milano la settimana della moda maschile, il Wired next fest al Castello Sforzesco, Casa Azzurri di fronte alla stazione centrale ma anche tante iniziative per i più piccoli e nella natura. nelle province, invece, si va dalle sagre ai Festival degli aquiloni, da musiche suonate nei chiostri ai Book Fest fino alla degustazione nel cuore della terra e alla fiaccolata sul fiume Po. Tra gli eventi di grande richiamo la 1000 Milla 1000 miglia a Brescia e il Monteverdi Festival a Cremona. Ecco gli appuntamenti da non perdere a Milano e nelle singole province della Lombardia.

Wired Next Fest al Castello Sforzesco. Sabato e domenica torna al Castello Sforzesco il Wired Next Fest, il più importante festival gratuito dedicato a innovazione, tecnologia, scienza e cultura. Il tema di questa edizione è "Essenziale". Il programma prevede dibattiti, interviste con figure di spicco italiane, laboratori, musica e masterclass a pagamento. Tra gli ospiti, Stella Assange, avvocata e consorte del creatore di Wikileaks Julian Assange, Cédric O, co-fondatore di Mistral, Rossella Miccio, presidente di Emergency, e Nunzia Ciardi, vicedirettrice dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Venerdì, sabato e domenica, dalle 19:30 fino all’1:00, si terranno dj-set nel Cortile delle Armi con Yu Su, Guglielmo Bernardini, Crookers ed Estremo.

Casa Azzurri in Piazza Duca D’Aosta. Dal 13 giugno al 14 luglio, Piazza Duca D’Aosta, la grande area di fronte all’ingresso della stazione Centrale di Milano, si trasforma in un grande salotto open-air dove sport, gioco e intrattenimento animeranno l’estate milanese. Sarà possibile visitare Casa Azzurri, seguire le partite di Uefa Euro 2024, praticare skateboard nello Skate Park di Plenitude e assistere ai campionati di Pattinaggio Inline Freestyle (dal 13 al 16 giugno dalle 08 alle 20), promossi da Fisr e World Skate. Il villaggio, con ingresso gratuito, è aperto tutti i giorni dalle 14:30 alle 23:30. In occasione delle Giornate Europee dell'Archeologia 2024, il Museo Archeologico propone domenica alle 11:00 una visita gioco per bambini dai 6 agli 11 anni, "Orienteering al Museo: alla scoperta della Milano antica". L'attività è gratuita con il biglietto d'ingresso. Sabato e domenica, al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia, i bambini dagli 8 anni potranno partecipare all'attività "Flipper fai da te", dove costruiranno un percorso per una biglia utilizzando gravità, elasticità e geometria. Domenica, al Mudec, è prevista una visita guidata e un laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni intitolato "Picasso. La metamorfosi della figura - La mia forma. Una maschera che parli di me". Dopo la visita, i partecipanti creeranno una maschera utilizzando vari materiali per dare vita a un proprio "avatar" o a una creatura sovrannaturale. Sabato e domenica, la Cineteca di Milano propone "Caccia al film", un gioco nell'archivio delle pellicole con realtà aumentata. Il pubblico potrà esplorare l'archivio attraverso una caccia al tesoro sulle scene madri del cinema, con occhiali VR e la possibilità di vincere un biglietto per una proiezione al MIC. Prima del gioco, ci sarà un percorso nei tunnel del museo per rivivere la storia della pellicola e del cinema digitale. L'attività è riservata a chi ha almeno 14 anni. Domenica alle 15:30, alla Pinacoteca di Brera, si terrà una visita guidata per tutta la famiglia intitolata "Brera e i suoi capolavori family edition".

TerraLab: Riverberi, l'eco del cambiamento. Domenica, il Teatro Cinema Martinitt ospiterà TerraLab: Riverberi, il festival della sostenibilità e della consapevolezza. La partecipazione alle attività (yoga, meditazione, bagni di gong), ai laboratori e ai workshop è gratuita. Per riservare il proprio posto, è necessario inviare una mail a riverberifestival@terralab.org indicando nome, cognome e l'attività scelta.

Eventi nelle Cascine della Fondazione Ca’ Granda. Le Cascine della Fondazione Ca’ Granda offrono vari appuntamenti nel fine settimana. Sabato alla Cascina Gaggioli si terrà un laboratorio di ceramica per realizzare piatti e tazze decorati con erbe raccolte nei campi della cascina. Domenica all’Abbazia Mirasole, laboratorio di feltro con merenda per bambini, che potranno creare piccoli oggetti in feltro e decorare forme di animali. Domenica alla Cascina Roveda si terrà il Trekking Pissarello, una passeggiata ad anello attraverso campagne e boschi tra Bereguardo e il Ticino, con un gustoso aperitivo finale alla cascina La Roveda di Bereguardo. Dal 14 al 18 giugno, Milano torna a essere la capitale della creatività con la Fashion Week Men's primavera/estate. In programma 24 sfilate, sia fisiche che digitali, 52 presentazioni e 8 eventi, per un totale di 84 appuntamenti. La settimana della moda vedrà numerosi debutti e il ritorno di grandi nomi, tra cui Moschino, che presenterà la prima collezione uomo e la pre-collezione donna del nuovo stilista Adrian Appiolaza. Grazie alla collaborazione tra CNMI e CIFF (Copenhagen International Fashion Fair), si potranno ammirare le creazioni di designer scandinavi a Palazzo Giureconsulti.

Sabato 15 giugno 2024 alle ore 16 avrà inizio la 10ª edizione del Festival degli aquiloni, BergamoVola, che si concluderà domenica 16 giugno 2024 alle ore 20 al parco della Trucca. Il programma prevede laboratori per la costruzione di aquiloni e altri giochi a vento, nel parco ci saranno installazioni a tema vento e un angolo lettura, mentre il cielo si colorerà con il volo libero degli aquiloni. Domenica pomeriggio è previsto un volo di aquiloni dedicato ai reparti pediatrici dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII. BergamoVola raccoglie offerte libere per supportare un’associazione bergamasca che si occupa di bambini e bambine in situazioni di fragilità. Quest'anno, le donazioni saranno destinate all'Associazione per l'aiuto al neonato. Sabato 15 giugno a Bergamo si terrà StraWoman, una corsa-camminata non competitiva dedicata alle donne, giunta alla sua 14ª edizione. L’evento, che si snoda per 5 e 10 km tra la Città Bassa e il centro storico di Città Alta, sostiene Pink Union, il progetto di Fondazione Humanitas per la Ricerca sulle patologie femminili. Il costo è di 13-15 euro e la prenotazione è obbligatoria.

Venerdì 14 giugno inizierà la 22ª Sagra del Casoncello del Castro, una delle più partecipate dell’alto Lago d’Iseo. Il piatto principale è il casoncello bergamasco. Nei due weekend della sagra, la Canottieri Lovere proporrà il Casoncello in Vikinga, mentre il lunedì, mercoledì e venerdì sarà possibile gustare i Casoncelli in Kayak. Il servizio ristoro sarà attivo ogni giorno presso l’area "Castro Beach" sul Lungolago Castro, Piazza del Porto, dalle ore 19:30. Il programma prevede: venerdì 14 giugno alle 21:00 l’Italian Cover Band "Scarabossi"; sabato 15 giugno alle 21:30 un tributo a Renato Zero (Amalo); domenica 16 giugno alle 9:30 un incontro con l’Avis di Castro, alle 10:00 momenti di gioco con i cuccioli dell’Oasi Animale di Esine, alle 12:30 lo Spiedo di Bruno (su prenotazione), e alle 21:30 l’orchestra spettacolo "Filadelfia". Lunedì 17 giugno alle 21:00 l’orchestra "Thomas Music"; martedì 18 giugno alle 19:30 lo spettacolo per bambini del Mago Eddy, alle 20:30 la tombolata AVIS e alle 21:00 il liscio con "Luca ed Alison"; mercoledì 19 giugno alle 21:30 un tributo a Lorenzo Jovanotti "Jovanotte"; giovedì 20 giugno alle 21:30 musica e divertimento con il Music Show "90’s Back" e un tributo a Gigi D’Agostino.

Domenica 16 giugno si terrà "Degustazione nel cuore della terra" presso le miniere Gaffione di Schilpario, in collaborazione con L’Osteria di Bacco. L’evento prevede degustazioni di vini, formaggi e prodotti tipici, con un pranzo rustico proposto dalla casa. I costi sono: 30 euro per la degustazione con visita guidata, 25 euro per il pranzo rustico, 50 euro per la giornata completa, e 20 euro per i bambini fino a 12 anni.

La Mille Miglia, partita da Brescia martedì 11 giugno, farà ritorno sabato 15 giugno e toccherà Ferrara, Bovolone e Villafranca, passando per il Lago di Garda con la Valtenesi e Salò, concludendosi con la passerella in Viale Venezia dalle 13:30. La premiazione si terrà in piazza della Loggia alle 19:30, seguita dalla Notte Bianca con musica e concerti nel centro cittadino, dove bar e ristoranti accoglieranno i visitatori.

Il Festival letterario Parolario 2024, dedicato alla Follia e giunto alla XXIV edizione, dopo la prima parentesi a Como dal 4 al 9 giugno, si concluderà a Cernobbio dal 14 al 17 giugno. L'evento, organizzato dall'Associazione culturale Parolario, include presentazioni librarie, incontri e dibattiti che esploreranno aspetti medico-psichiatrici, sociali e letterari della follia. Nicoletta Mongini parlerà della comunità utopistica del Monte Verità il 14 giugno alle 21 a Cernobbio, e Sergio Gaddi si concentrerà sul genio di Vincent Van Gogh il 15 giugno alle 21 a Cernobbio. La partecipazione è gratuita. Dal 7 al 30 giugno 2024, tutti i giorni dalle 10 alle 20, presso l'Ex-Tintostamperia in Via dei Mulini, 3 a Como, si terrà una mostra collettiva di artisti. L'evento nasce dalla necessità di riflettere sul momento storico attuale, segnato da un aumento del 40% dei conflitti dal 2020. Oltre a Gaza e Ucraina, i conflitti interessano anche Myanmar, Siria, Messico, Nigeria e Sudan, spesso poco trattati dai media. L'ingresso è gratuito e si può prenotare scrivendo a patrizia.cassina@icloud.com.

A Cremona, dal 14 al 23 giugno 2024, si terrà il Monteverdi Festival, dedicato al compositore Claudio Monteverdi, padre dell'Opera italiana, con l'obiettivo di promuovere l'opéra del compositore e più in generale il repertorio musicale del Cinque-Seicento, con esecuzioni e ricerche musicologiche. Venerdì 14 e 21 giugno alle ore 20.00, presso il Teatro Amilcare Ponchielli, si terrà una nuova produzione de "L’Orfeo" di Claudio Monteverdi, con la direzione musicale di Francesco Corti e la regia di Olivier Fredj. L'ensemble Il Pomo d’Oro accompagnerà i vincitori del Concorso Internazionale di Canto Barocco CMC e altri artisti affermati nel repertorio monteverdiano. Sabato 15 giugno alle 21.30 e domenica 16 giugno alle 17.00 e 21.30, al Teatro Filodrammatici, sarà rappresentato il "Polittico Monteverdiano" in occasione dei 400 anni dalla prima rappresentazione de "Il Combattimento di Tancredi e Clorinda". L'Orchestra del Monteverdi Festival – Cremona Antiqua, diretta da Antonio Greco, proporrà madrigali in stile rappresentativo, con la regia di Roberto Catalano. Sabato 15 giugno alle 19.30, presso l’Auditorium Giovanni Arvedi del Museo del Violino, si terrà il concerto "Quando Farinelli incontrò Monteverdi". Samuel Mariño e l'ensemble Concerto de' Cavalieri, diretti da Marcello Di Lisa, presenteranno musiche di Monteverdi, Corelli, Vivaldi, Scarlatti e Caldara. Domenica 16 giugno alle 19.30, nella Basilica di San Michele Vetere, Fabio Biondi dirigerà Europa Galante nel concerto "Venezia, tra sacro e profano", con musiche di Monteverdi, Legrenzi, Castello, Vitali e Falconieri. Gli eventi sotto il nome di "MonteverdinCursioni" includeranno momenti musicali in vari luoghi storici della città. Tra questi, venerdì 14 giugno alle 11.00 al Ridotto del Teatro Ponchielli, Sir John Eliot Gardiner incontrerà il pubblico del Monteverdi Festival. Sabato 15 giugno, sempre al Ridotto, si terrà la presentazione del libro "Claudio Monteverdi: Miracolosa Bellezza" di Giuseppe Clericetti alle 16.00 e il concerto "Amore Dolore" con Nicolò Balducci alle 18.00. Domenica 16 giugno alle 18.00, a Palazzo Fodri, si svolgerà "Il Canzoniere Immaginario di Claudio Monteverdi" con Mauro Borgioni e Seicento Stravagante.

A Rivolta d'Adda, domenica 16 giugno 2024 alle ore 21, presso la Sala Fallaci di via G. Galilei 1, si celebrerà il centenario della morte di Puccini con l'evento "Puccini e le sue donne". La pièce unisce canto lirico e teatro, raccontando la vita del maestro toscano attraverso le sue eroine femminili. Il soprano Gloria Bellini, accompagnata dalla pianista Marta Espejo, interpreterà le arie pucciniane, mentre l'attrice Chiara Tambani narrerà la vita di Puccini.

A Crema, il weekend del 15-16 giugno, si svolgerà "Sportivamente", la festa dello sport che animerà le piazze centrali della città (Duomo, Garibaldi, Falcone Borsellino, Aldo Moro, Giovanni XXIII e via Tern) saranno il centro delle attività sportive.. L'evento prevede esibizioni, convegni e talk show con ospiti di rilievo come la calciatrice Sara Gama, il capo dello staff medico dell'Inter Piero Volpi e il dirigente calcistico Ariedo Braida. Tra gli eventi collegati, un congresso internazionale sugli infortuni al ginocchio il 14 giugno, la finale del torneo internazionale di tennis Under 16 e una gara di mini sprint al velodromo il 15 giugno, e il terzo trofeo Bernasconi di Triathlon il 16 giugno. In Comune una mostra di figurine Panini, biciclette e fotografie che legano sport e disabilità.

Il Nameless Festival evento da 100mila presenze nel 2023 si terrà dal 14 al 16 giugno 2024 nella zona Poncia, via per la Poncia, tra i comuni di Annone di Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Per il 2024, l’evento promette artisti di livello come Bad Boombox, Benny Benassi, Boys Noize, Chase & Status, Deadmau5, Dj Snake, Edmmaro, Hol!, Ian Asher, Imanu, Jazzy, Jersey, Justice, Kenya Grace, Level Up, Marlon Hoffstadt, Merk & Kremont, Pino D’Angiò, Sammy Virji, Subtronics, Testpilot, Artie 5ive, Bizarrap, Cassö, Digital Astro, Diss Gacha, Dombresky, Eptic, Il Pagante, Il Tre, Kid Yugi, Kungs, Luca Agnelli, Maddix, Naska, Nello Taver, Nerissima Serpe & Papa V, Silent Bob, Slings, Wooli, Yung Snapp e Annalisa. Acqua e parcheggi saranno gratuiti. Maggiori informazioni su namelessfestival.it. Colico in Cantina 2024 si svolgerà dal 15 al 29 giugno presso le suggestive Cantine di Villatico, a Colico. Quest'anno, l'evento proporrà due percorsi enogastronomici distinti. Giro Lago di Como: questo percorso sarà dedicato alla scoperta dei pregiati vini delle Terre Lariane, l'Igt delle province di Como e Lecco. Giro Valtellina: esclusivamente dedicato al Nebbiolo delle Alpi e alle sue denominazioni, questo percorso condurrà i partecipanti alla scoperta della vasta gamma di produzioni vinicole delle cantine della Valtellina. I visitatori potranno acquistare un pass al costo di 22 euro per accedere a un percorso di degustazione di 7 cantine. È disponibile anche un pass 'accompagnatori' a 11 euro, che consente l'accesso alle cantine senza degustazione. Gli orari di apertura delle cantine variano, con servizio di bus navetta disponibile dalle ore 17 presso l'Infopoint di Colico. Ulteriori dettagli su colicoincantina.it.

La Rassegna di Vien musica dal chiostro - Tra scienza e arte al femminile apre questo weekend a Lodi con tre giorni dedicati alla figura di Artemisia Gentileschi nel Chiostro dell'ospedale vecchio in piazza Ospitale a Lodi. Venerdì 14 giugno alle 21, la Compagnia Piccolo Canto presenterà "Chiaroscuro" di Gaetano Colella, diretto da Andrea Chiodi. Lo spettacolo attraversa gli anni bui di Roma e gli anni d'oro di Firenze vissuti dalla celebre pittrice, utilizzando 5 sedie, 5 microfoni e 5 abiti per narrare con registri diversi i momenti contrastanti della vita dell'artista, tra atti processuali e pensieri, dipinti e carteggi. Sabato 15 giugno alle 10, Sabrina Inzaghi dell'Associazione Culturale Mémosis curerà un laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni, "Dalla natura alla pittura". Alle 16, il restauratore Domenico Cretti presenterà il restauro di due opere di Artemisia Gentileschi. Domenica 16 giugno alle 180, Laura Belloni Sonzogni terrà una relazione su "Nell’ombra dell’arte violata", affrontando il tema della violenza di genere nel mondo dell'arte, con esposizione dei manifesti realizzati dagli studenti del Liceo Artistico "Callisto Piazza" in occasione dello scorso 25 novembre con Rumorosse. Durante tutte le giornate sarà possibile visitare la mostra sui pigmenti nella pittura antica e la ricostruzione di una bottega d'artista, e la Collezione Anatomica "Paolo Gorini" sarà aperta per visite guidate e individuali.

Prima edizione del F estival letterario Il Fiume dei Libri. Organizzato dal Comune di Lodi in collaborazione con Neoslogos, l'evento si terrà in Piazza della Vittoria, davanti al Duomo. Dopo l'inaugurazione di giovedì 13 giugno e i primi autori (Ilaria Rossetti, Marta Stella, Antonio Scurati), venerdì 14 giugno, Chiara Valerio, direttrice di Più Libri Più Liberi e finalista al Premio Strega con "Chi dice e chi tace", parlerà alle 19 con Riccardo Cavallero. Alle 20, Maurizio De Giovanni presenterà il suo ultimo romanzo. Sabato 15 giugno, alle 11.30, Benedetta Tobagi, Premio Campiello, discuterà di "Le stragi sono tutte un mistero" con il giornalista Luca Pagni. Alle 18.30, Mike Maric, primatista mondiale di apnea, presenterà "Se respiro posso". Alle 19, Roberto Saviano parlerà del suo libro "Noi due ci apparteniamo". Domenica 16 giugno alle 18.00, il Sindaco Furegato, l'Assessore al Fiume Tommaso Premoli e lo scrittore Andrea Maietti discuteranno sul tema "L’Adda è il fiume più bello del mondo". Alle 18.30, Fabio Genovesi, Premio Strega Giovani 2015, terrà un monologo sul mondo del ciclismo. Il festival si chiuderà con Fabio Volo e "Tutto è qui per te". L'ingresso è libero e, in caso di maltempo, gli incontri si terranno presso l'Aula Magna del Liceo Classico Pietro Verri, in via San Francesco, 11.

Sabato 15 e domenica 16 a Lodi. Originale e interessante mostra collettiva con esposizione di opere di disegno e diverse tecniche pittoriche (olio, acrilico e acquerello) all'ex chiesa dell'Angelo in via Fanfulla a Lodi nel complesso del palazzo della Provincia. L'organizzazione è della Bottega dell'Artista, laboratorio di via San Bassiano, e protagonisti sono un gruppo di artisti emergenti e innovativi. Inaugurazione ufficiale sabato 15 giugno alle ore 17 (visite fino alle 19) e apertura al pubblico anche domenica 16 dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 19.

Dal 13 al 23 giugno si terrà la 13a edizione de "I Mangiari 2024", il grande festival gastronomico di Mantova. Quest'anno l'Antica Fiera dei Mangiari offrirà degustazioni, cibo di strada e musica nel cuore della città. L’evento si svolge sul Lungolago Gonzaga di Mantova, nel verde tratto del Lago Inferiore, a due passi dal centro storico, e comodamente collegato a parcheggi e piste ciclabili. Nell’ampio parco vista lago è possibile degustare un aperitivo, mangiare il proprio piatto preferito, ascoltare buona musica e ballare con dj set o ritmi latini. Dal 13 al 19 giugno 2024 si terrà la IX edizione di "Without Frontiers, Lunetta a Colori", organizzata da Caravan SetUp. Il festival esplorerà il tema del futuro partendo dal libro di Chiara Mortari "Affetti S/Connessi | Rigenerare sentimenti e legami nel tempo che divide". L’autrice invita a concepire nuove immagini di futuro attraverso le storie quotidiane e a riconoscere i nessi vitali spesso oscurati. Per ulteriori informazioni, visita il sito caravansetup.com o contatta info@caravan-it.com. Il 14 giugno 2024, dalle 21 alle 22:30, a Casa Andreasi, Chiara Concina, docente di Filologia e linguistica romanza all'Università di Verona, inaugura le Serate in giardino con una presentazione dedicata a Marco Polo e al suo libro "Il Milione". Evento a cura dell'Associazione Monumenti Domenicani. Per informazioni: casandreasi@virgilio.it, associazionemonumentidomenicani.com.

Sagra del pesce e luna park a Monza. Dal 14 al 23 giugno 2024, Monza ospita la Sagra del Pesce nell'area Fuori Campo in via Rosmini. L'evento culinario, con specialità come fritto misto, impepata di cozze, linguine alle vongole, risotto allo scoglio e moscardini alla diavola, sarà accessibile gratuitamente il venerdì dalle 19:00 alle 24:00 e nel fine settimana con orario 12-15 e 19-24. Ad arricchire l'evento, un piccolo luna park con giostre come i seggiolini volanti, la pesca dei cigni e lo scivolo gonfiabile.

Cena sotto le stelle a Monza. La Fondazione Tavecchio organizza una cena solidale sotto le stelle il 15 giugno 2024, alle 20:30, presso l'Agriparco “Accolti e Raccolti” in via Giovanni Papini 24. L'evento, con una donazione di 65 euro per gli adulti e 30 euro per i bambini, si svolgerà in un vigneto produttivo e sociale, con musica dal vivo e un'area dedicata ai bambini con servizio di baby sitting. Partecipare significa sostenere l’Agriparco, luogo di lavoro, incontro e condivisione, soprattutto per i più fragili.

Monza Book Fest. Domenica 16 giugno 2024, dalle ore 15:00, l'Arengario di Monza in Piazza Roma ospiterà il Monza Book Fest: ventidue scrittori presenteranno le loro opere sul palco, affiancati da stand di case editrici, associazioni benefiche e culturali, in una giornata dedicata alla letteratura e alle contaminazioni artistiche. Tra gli ospiti, l’avvocato Della Valle, l’ex calciatore Filippo Galli, Marco Franzoso, Packi Valente, Lapo De Carlo, Alice Basso e Crocifisso Dentello.

Concerto dell’Orchestra Canova alla Reggia di Monza. Domenica 16 giugno 2024, alle ore 17:00, la Reggia di Monza ospiterà un concerto dell’Orchestra da camera Canova diretta da Enrico Saverio Pagano. Il programma include l’Adagio e Fuga K 546 e il Quartetto K 156 di Mozart, e dieci Contrappunti tratti da "L’Arte della Fuga" di J.S. Bach. L’ingresso costa 10 euro in prevendita e 15 euro alla porta. Con il biglietto del concerto si ha diritto a un ticket ridotto per visitare la Reggia di Monza.

Desio celebra la 34ª edizione del Palio degli Zoccoli, una rievocazione storica della battaglia del 1277, dal 15 al 16 giugno 2024. La manifestazione si terrà presso Villa Cusani Traversi Tittoni, Piazza Conciliazione e le vie del centro storico. L’evento, che celebra il centenario del titolo di Città di Desio, vedrà la partecipazione di undici nobili Contrade.

Belgioioso Comics and Games 2024 si terrà il 15 e 16 giugno al Castello di Belgioioso (PV). Vasta gamma di comics, libri fantasy, giochi in scatola, gadgets, action figure, modellini, articoli cosplay, abbigliamento steampunk e molto altro. Maggiori informazioni sul sito ufficiale belgioiosocomics.it. Il 15 giugno 2024 si terrà una magica serata sulle sponde del Po con la Fiaccolata e Lanterne sul Po a Parpanese, Arena Po. Dalle 21:30, i Barcè illumineranno il fiume presso la Chiesa di S. Gorgonio. Lo stesso giorno, a Portalbera, si terrà un'apericena al tramonto (prenotazione obbligatoria online o tramite WhatsApp a Marco +39 3388906161, costo € 50). Imbarco alle 19 dal pontile del ristorante Avamposto sul Po a San Pietro – Portalbera, con rientro alle 23:30: a bordo della motonave Le Due Rive, si naviga verso Parpanese, degustando vini e prodotti tipici e ammirendo lo spettacolo delle lanterne galleggianti, barche illuminate e fuochi d'artificio.

Il 16 giugno 2024 a Varzi, presso il Castello Malaspina, si terrà il Festival del Salame di Varzi DOP, con degustazioni, laboratori, show cooking e visite alle cantine storiche.Alle 10:30 e alle 15, due masterclass aperte al pubblico nella Sala Faustino Odetti del Castello offriranno degustazioni di diverse tipologie di salame. Durante tutta la giornata, si terranno mercatini di prodotti tipici e street food nelle vie del borgo. Per prenotazioni: info@castellodivarzi.com. Il 14 e 15 giugno 2024 a Lomello si terrà "Laumellum: la festa per le nozze della regina Teodolinda" e "Teodolinda e la giostra del diavolo", un torneo di tiro con l’arco. Prenotazioni per il banchetto al numero 327 108 524 1. Il torneo di arcieria, giunto alla quinta edizione, si svolgerà il 15 giugno dalle 15:30 per le vie del borgo antico. Per iscrizioni: sagittahistorica@gmail.com.

Ogni sabato e domenica alle 11 e alle 15, Castello Masegra apre le porte al pubblico per visitare la torre colombaia e scoprire gli affreschi dell'Orlando Furioso, il ciclo pittorico più completo del maniero, nascosto sotto strati di intonaco e tinteggiature. Sarà possibile ammirare le prime otto scene tratte dall'edizione a stampa del 1542 dell'opera di Ariosto, con personaggi come Bradamante, Rinaldo, Ferraù, Angelica, Astolfo, Ruggiero, l’Ippogrifo e il mago Atlante. Il 16 giugno 2024, a Sazzo in Ponte in Valtellina, si terrà la Festa di San Luigi con un pranzo comunitario. Nel menù polenta cropa, salsiccia alla griglia o spezzatino di cervo, formaggio e salame (€ 10 per ragazzi fino a 16 anni, mentre i bambini da 0 a 6 anni entrano gratis): prenotazioni tramite i collaboratori parrocchiali o contattando Antonio al 392 7831736 e Leo al 347 4328701.

Dal 13 al 15 giugno torna la Festa del Rugby Varese al Campo Aldo Levi di Giubiano. In aprile e maggio si è svolto il Rugby Music Challenge, concorso per band emergenti che ha selezionato i tre finalisti che si esibiranno sul palco, insieme a un'artista menzionata dalla giuria. Sarà proprio quest’ultima, Scighera, ad esibirsi in apertura giovedì 13 giugno, seguita dal collettivo 4Season Collapse con "Djs Tales". Venerdì 14 giugno vedrà le aperture e chiusure dei Dj Tmgn e Cek&Deiv e la finale del Rugby Music Challenge con Attic Studio, Marble Face e Minerva. La serata proseguirà con Loste, e il nuovo singolo "Elevato Tasso". Sabato 15 giugno protagonisti i Sicks, storica rugby-band varesina, con ospiti, oltre alle band Gospel e The Clurs. La serata si concluderà con il Dj-Set Lgbtq+ di Cusa Dj e La Ines dal Varese Pride. Il Centro Sportivo Aldo Levi si trova in via Salvore 9, Giubiano, Varese, con apertura della festa alle 18.00 del 13 giugno e termine alle 01 di sabato. Ingresso libero. Dal 14 al 16 giugno 2024, il Parco della Magana a Cassano Magnago ospiterà la Street Food Parade, un evento gastronomico patrocinato dal Comune. L’ingresso è libero e gli orari sono: venerdì e sabato dalle 18:00 alle 24:00, e domenica dalle 11:30 alle 24:00. La parata offrirà piatti tipici italiani dai migliori food truck provenienti da tutta Italia, per un’esperienza culinaria unica. L’evento sarà caratterizzato da un'iniziativa ecosostenibile che include cibo, cultura e musica, con aree per bambini, spettacoli musicali, silent disco, attività ricreative pomeridiane e un’area picnic.