Il Como vola a Ibiza per festeggiare la promozione in serie A. La promessa (mantenuta) di Fabregas

Como – I giocatori del Como, dopo la promozione in serie A, sono volati a Ibiza per festeggiare il successo in campionato, come aveva promesso il loro allenatore Cesc Fabregas. L'ex campione del mondo spagnolo aveva annunciato pubblicamente che in caso di promozione del club avrebbe pagato personalmente un viaggio ai suoi giocatori nella celebre isola iberica.

"Il Como è volato a Ibiza per per festeggiare la promozione in Serie A", hanno certificato i social oggi, pubblicando la foto scattata dal capitano Patrick Cutrone accanto all'aereo che li ha portati in Spagna. 'Grazie Cesc Fabreg' è l'hashtag che testimonia la promessa mantenuta dall'allenatore spagnolo.