Como, spaccio di droga in piazza Volta: arrestato un 19enne, denunciata la fidanzata

Como, 15 aprile 2024 – Spaccio di droga a ogni ora del giorno nella centralissima piazza Volta a Como, destinato soprattutto a giovani.

La Squadra Mobile di Como, coordinata dalla Procura, ha arrestato per spaccio un ragazzo di 19 anni, italiano di origini tunisine, con molteplici precedenti penali e di polizia, denunciando a piede libero anche la sua fidanzata di 21 anni comasca e incensurata. Numerose segnalazioni erano state raccolte dagli investigatori in queste ultime settimane, indicando anche le zone utilizzate come punto di incontro per le cessioni.

La polizia ha quindi organizzato una serie di appostamenti, e con videoriprese ha documentato le condotte illecite dei due ragazzi. A titolo di riscontro di quanto ripreso, ai vari acquirenti sono state sequestrate diverse dosi di hashish, e circa 45 grammi della stessa droga ai due, ora indagati.